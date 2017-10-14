Навіщо Україні Музей сучасного мистецтва

Роксолана Приймак

В Україні досі немає музею сучасного мистецтва. У той час, коли світові музейні комплекси регулярно виставляють експозиції представників сучасного мистецтва, в Україні про такий музей тільки говорять. Виникає цілком логічне питання: чому?

У Києві є Мистецький Арсенал, де регулярно виставляються експозиції сучасних митців, чи, найяскравіший приклад – PinchukArtCentre, де постійно тривають виставки художників сучасності. Проте необхідність створити великий музей національного рівня все ще стоїть на порядку денному. Такою є позиція експертів, котрі зібралися у Києві, в Інституті Горшеніна – обговорити музейне питання.

На запитання чому досі не створено приміщення, де б можна було показувати українцям твори сучасного мистецтва, експерти майже одностайно переконують – держава не допомагає. А земля, де можна було б спорудити новий музей, є лише у держави, або в людей, які підпорядковуються її вказівкам, переконаний художник Олександр Ройтбурд.

Експерти кажуть, що влада не сприймає сучасного мистецтва. І, в першу чергу, потрібно розуміти, що не можна стояти на місці і дивитися у минуле. Варто нарешті поглянути в очі майбутньому. Тільки тоді буде можливість спільними зусиллями створити музей сучасного мистецтва, запевняє заступниця директора з питань розвитку Національного художнього музею України Ольга Балашова.

Фундамент колекції

Стартувати експерти планують зі створення архіву, оцифрування та індексації всіх творів мистецтва, які є в Україні, поки немає приміщення для фактичної реалізації ідеї. Колекція ж майбутнього музею, на думку експертів, може формуватися лише на основі експонатів, які зараз є в НХМУ та в приватних колекціях меценатів.

Куратор відділу сучасного мистецтва Філадельфійського художнього музею Олена Червоник називає сучасне мистецтво історією, яка демонізується, і яку постійно потрібно захищати. Вона пропонує формувати колекцію на благодійних засадах та створювати спільноту музеїв України. Як приклад – наводить функціонування співпраці між музеями у США:

«Зараз у США існує система спільної закупівлі експонатів декількома музеями. Наприклад, наш музей у Філадельфії ділить кошт із Музеєм Американського мистецтва Уітні в Нью-Йорку. Є фізичні роботи, які не зберігаються у нас, а знаходяться у окремих складах між Філадельфією та Нью-Йорком. І ми просто користуємося цими роботами, за умови не показувати роботи одночасно в обох музеях».

​Навіщо?

Нарешті відповідь на питання: навіщо Україні музей сучасного мистецтва? У кожному місті є бодай одна галерея, де періодично виставляються твори сучасних митців. Якщо говорити про Київ – таких майданчиків багато, серед них: Галерея Арт Причал, Центр сучасного мистецтва М17, DymchukGallery, Educatorium, Ізоляція. Але в Україні немає великого музею, який би мав національне значення. Те приміщення, яке є у Національного художнього музею, вже не має місця. Незважаючи на те, що закупівлі нових колекцій проводилися вже дуже давно, – наголошує директорка НХМУ Юлія Литвинець. За її словами, повинна бути нова будівля, призначена спеціально для музею:

«Наш музей не росте. Вже зараз фондосховища дуже переповнені. В цьому просторі ми вимушені переставляти експонати з місця на місце. Тому, просто вже фізично потрібно будувати новий музей» – зазначає мистецтвознавець.

Олександр Ройтбурд запевняє – ще за Радянського Союзу було два види мистецтва: дозволене та офіційне, і так триває досі. Тобто, є те мистецтво, яке держава вважає справжнім, а є сучасне мистецтво, яке вона просто терпить. І так триватиме доти, доки експертне середовище не покаже еталону того іншого мистецтва, яке досі було лише «дозволеним». Але і цього не станеться, поки не буде музею, який не з’явиться без допомоги самої держави. Поки держава не прийме сучасного мистецтва, такої ініціативи від неї не виникне.

На сьогодні окрім відсутності розуміння і підтримки з боку держави, глобальною перепоною на шляху створення музею сучасного мистецтва України є відсутність належної освітньої складової. Як висновок – немає достатньої кількості кваліфікованих кадрів, які могли б долучитися до створення такого амбітного проекту.

Світові родзинки постмодернізму

Одним із яскравих прикладів того, як сучасні експозиції можуть прикрасити старовинне місто, є музей «Кампа» у столиці Чехії. До 1896 року на його місці стояли млини, які в 2000-му перетворилися на галерею сучасного мистецтва – празький Музей «Кампа».

В музеї є постійні експозиції, є й тимчасові. З початку функціонування музею було виставлено близько 50 експозицій, присвячених сучасному мистецтву. Окрім виставок у музеї проводять також освітні програми та професійні семінари.

Іншим популярним прикладом є Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва. Заснований він 1928 року сімейством Рокфеллерів. Відтоді і до наших днів музей пережив 6 масштабних архітектурних реконструкцій. Зараз музей має понад 150 000 окремих витворів мистецтва, 22 000 фільмів і 4 мільйони фотографій. В колекції бібліотеки понад 300 000 примірників книг і періодичних видань, а також понад 70 000 файлів художників. Сьогодні музей вітає близько 3 мільйонів відвідувачів щороку.

Музей сучасного мистецтва німецького міста Фрайбург ззовні виглядає абсолютно класично. Проте всередині… В експозиції музею представлені роботи художників XX-XXI століть. Основу колекції складають картини художників XX століття, які раніше перебували в Музеї августинців. З моменту відкриття 1985 року, колекція значно розширилася – її поповнили роботи абсолютно різних сучасних напрямків. Серед представлених художників – Отто Дікс, Карл Гофер, Август Маке та Паула Модерсон-Беккер, їхні роботи складають постійну експозицію. Але в музеї періодично виставляють тимчасові експозиції сучасних митців.