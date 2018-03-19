Художника Ройтбурда призначили директором Одеського художнього музею

Голова Одеської обласної держадміністрації Максим Степанов призначив відомого художника Олександра Ройтбурда директором Одеського художнього музею.

З художником підписаний контракт на п’ять років.

14 березня сесія Одеської обласної ради не затвердила Ройтбурда директором Одеського художнього музею. Рішенню передувала кількамісячна кампанія, яку розгорнули в соціальній мережі Facebook опоненти Ройтбурда. Зокрема, художнику закидали те, що на його картинах присутні зображення оголених людей.

Перед початком сесії близько десяти противників призначення Ройтбурда на посаду прийшли до будівлі Одеської ОДА з плакатами «Ройбурд – ганьба для Одеси».

У грудні минулого року Олександр Ройтбурд виграв відкритий конкурс на посаду директора художнього музею в своєму рідному місті – Одесі. Його головним конкурентом був чинний директор Одеського художнього музею, мистецтвознавець Віталій Абрамов, який працював в установі на різних посадах багато років. Облрада мала затвердити Ройтбурда на посаді ще на початку цього року.

Олександр Ройтбурд народився в Одесі в 1961 році. В 1983 році він закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. В 1993 виступив одним із засновників асоціації «Нове мистецтво» (Одеса), де працював арт-директором і президентом. Наприкінці 1990-х років був головою правління одеського Центру сучасного мистецтва Сороса, пізніше працював директором галереї Марата Гельмана в Києві. Брав участь у більш ніж 100 виставках і проектах в Україні, країнах Європи, Росії і Сполучених Штатах.