Фоторепортаж: «монстрація» в Одесі втратила популярність

28 квітня центром Одеси пройшли активісти з незвичними плакатами. Відбулася четверта щорічна «монстрація», яку проводить клуб «Авантюрист». За словами організаторів, це може бути останній захід – людей було не більш ніж десяток.

Минулого року в акції взяли участь близько півсотні одеситів, слоганів було більше, підтримка громадськості – активніша. Мета «монстрацій» – перетворити громадську акцію у сучасне мистецтво. Вперше «монстрація» – як окремий різновид публічних заходів – відбулася у російському Новосибирську в 2010 році. Пізніше акції проводили і в інших містах Росії. В Одесі перша «монстрація» відбулася у 2015 році.