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28 Квітень 2018, Київ 17:55
Фотогалереї

Фоторепортаж: «монстрація» в Одесі втратила популярність

28 квітня центром Одеси пройшли активісти з незвичними плакатами. Відбулася четверта щорічна «монстрація», яку проводить клуб «Авантюрист». За словами організаторів, це може бути останній захід – людей було не більш ніж десяток.
Минулого року в акції взяли участь близько півсотні одеситів, слоганів було більше, підтримка громадськості – активніша. Мета «монстрацій» – перетворити громадську акцію у сучасне мистецтво. Вперше «монстрація» – як окремий різновид публічних заходів – відбулася у російському Новосибирську в 2010 році. Пізніше акції проводили і в інших містах Росії. В Одесі перша «монстрація» відбулася у 2015 році.
Без реформ у свідомості нічого не зробиш, говорять активісти. &laquo;Монстрація&raquo; стартувала від напівзруйного будинку Русова на Соборній площі
1 Без реформ у свідомості нічого не зробиш, говорять активісти. «Монстрація» стартувала від напівзруйного будинку Русова на Соборній площі
Учасник акції каже, що не може спокійно проїхати в громадському транспорті &ndash; люди поряд постійно говорять, і постійно це якась нісенітниця
2 Учасник акції каже, що не може спокійно проїхати в громадському транспорті – люди поряд постійно говорять, і постійно це якась нісенітниця
&laquo;Монстрація&raquo; йшла головною вулицею міста, Дерибасівською, і привернула увагу туристів і одеситів
3 «Монстрація» йшла головною вулицею міста, Дерибасівською, і привернула увагу туристів і одеситів
Учасник &laquo;монстрації&raquo;. На його нозі татуювання японського героя аніме &ndash; демона Тоторо
4 Учасник «монстрації». На його нозі татуювання японського героя аніме – демона Тоторо
Головний слоган акції &ndash; &laquo;Допоможи країні скигленням&raquo;. Деяких одеситів це обурило, і організаторам довелося пояснювати, що це &ndash; сарказм
5 Головний слоган акції – «Допоможи країні скигленням». Деяких одеситів це обурило, і організаторам довелося пояснювати, що це – сарказм
Активісти привернули увагу навіть неформалів, але приєднуватися до &laquo;монстрації&raquo; молодь не стала
6 Активісти привернули увагу навіть неформалів, але приєднуватися до «монстрації» молодь не стала
Динозавр Віктор каже, що &laquo;в нього лапки&raquo;, і тримати плакати незручно. На двох інших його плакатах написано: &laquo;В нас довгі руки&raquo; і &laquo;Підкачайся до літа&raquo;
7 Динозавр Віктор каже, що «в нього лапки», і тримати плакати незручно. На двох інших його плакатах написано: «В нас довгі руки» і «Підкачайся до літа»
Організатор &laquo;монстрації&raquo; Ігор Бочаров підійшов до аніматора на Дерибасівській у пошуках цікавих слоганів. Проте той трохи розгубився від такої уваги
8 Організатор «монстрації» Ігор Бочаров підійшов до аніматора на Дерибасівській у пошуках цікавих слоганів. Проте той трохи розгубився від такої уваги
Головне у &laquo;монстрації&raquo; &ndash; абсурдні слогани учасників. Вони мають бути схожими на політичні вимоги
9 Головне у «монстрації» – абсурдні слогани учасників. Вони мають бути схожими на політичні вимоги

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