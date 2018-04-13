Суд почав розгляд справи чоловіка, який організовував в Одесі антидержавні акції

Центральний райсуд Миколаєва розпочався судовий розгляд кримінального провадження щодо жителя Одеси, одного з керівників організації «Одеська дружина», який організовував в Одесі кілька антидержавних акцій.

Як повідомляє портал судової влади, чоловіка звинувачують у тому, що він, перебуваючи у складі організації «Одеська дружина», намагався вплинути на суспільну думку жителів Одеської і Миколаївської областей для схвалення ними можливого введення російських військ на території цих областей та їх окупації або створення на цих територіях України псевдодержавних проросійських утворень.

Крім того, за версією слідства, обвинувачений організовував і проводив 28 березня 2014 року автопробіг Одеса-Миколаїв.

«Учасники цього автопробігу і обвинувачений були одягнені у військову камуфльовану форму, маски-балаклави, мали при собі щити з написами «Слава Беркуту та ВВ», демонстрували прапори Росії…, прапор Російської імперії та георгіївські стрічки, а під час зупинок… проголошували промови й викрикували заклики: «Вперед, славяне! Русичи, вперед! Слава Руси!, Один за всех, и все за одного!» – йдеться в повідомленні судової влади.

Слідство також обвинувачує чоловіка в тому, що протягом лютого-травня 2014 року він створив «Одеську дружину», зокрема для силового протистояння представникам проєвропейських рухів і організацій.

«…за участі інших керівників організації забезпечував її учасників дерев’яними та гумовими кийками, металевими щитами, засобами захисту, які могли використовуватися при протистоянні з опонентами...організовував в Одесі декілька акцій антидержавного характеру, спрямованих на поширення серед населення ідей сепаратизму», – стверджує прокуратура.

Чоловіка обвинувачують у діях, спрямованих на зміну конституційного ладу, посяганні на територіальну цілісність і масових заворушеннях.

Сьогодні суд затвердив порядок і обсяг дослідження доказів по справі. Після чого оголосив перерву.