Савченко в супроводі слідчих прийшла до управління СБУ

Народний депутат Надія Савченко в супроводі слідчих прийшла до управління Служби безпеки України в Києві та Київській області.

Перед цим у кулуарах Верховної Ради слідчий повідомив народному депутату, що затримує її за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 («дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади») ; ч. 1 ст. 14 («готування до злочину»), ч. 2 ст. 28 («вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією»), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 («посягання на життя державного чи громадського діяча»); ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 («терористичний акт»); ч. 1 ст. 258-3 («створення терористичної групи чи терористичної організації»).

Він попросив Савченко прибути до управління СБУ для «складання протоколу затримання, а також застовання заходів, передбачених законодавством України». Вона погодилася і запропонувала пройтися до будівлі Служби безпеки України пішки.

22 березня Верховна Рада задовольнила три подання Генпрокуратури України: на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт позафракційного депутата Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в будівлі парламенту.

Генеральний прокурор Юрій Луценко під час представлення подань заявив, що до передачі зброї депутату Савченко на окупованій території були причетні російські військові.

Сама Надія Савченко підтвердила перебування на окупованій території, заявивши, що «були проведені спеціальні операції», а щодо заяв про «підрив» будівлі Верховної Ради зазначила: «Я хотіла налякати вас».

Згідно з оприлюдненими поданнями ГПУ, Надія Савченко «не пізніше 20 листопада 2017 року вступила у змову з волонтером Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків угруповання «ДНР» Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні». ГПУ підозрює Савченко в плануванні теракту в парламенті України. Сама Савченко пізніше заявила, що не планувала теракту, а лише «політичну провокацію».

Володимира Рубана, який раніше займався питанням звільнення полонених, затримали 8 березня на КПВВ «Майорське» за підозрою в спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.