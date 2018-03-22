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22 Березень 2018, Київ 16:16
Фотогалереї

Фоторепортаж: Надія Савченко «пішла» з Ради

Верховна Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності Надії Савченко, та дала згоду на її арешт. За даними ГПУ, Надія Савченко вступила у змову з волонтером Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків угруповання «ДНР» Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. ГПУ підозрює Савченко в плануванні теракту в парламенті України. Сама Савченко заявляє, що не планувала теракту, а лише «провокацію».

Тим часом під стінами Верховної Ради зібралися як прихильники, так і противники політика.
ГПУ підозрює Савченко в плануванні теракту в парламенті України
1 ГПУ підозрює Савченко в плануванні теракту в парламенті України
Мама Надії Савченко Марія
2 Мама Надії Савченко Марія
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Сама Савченко пізніше&nbsp;заявила, що не планувала теракту, а лише &laquo;політичну провокацію&raquo;, і принесла на засідання комітету два їстівні гранати, щоб здивувати депутатів
4 Сама Савченко пізніше заявила, що не планувала теракту, а лише «політичну провокацію», і принесла на засідання комітету два їстівні гранати, щоб здивувати депутатів
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Надія та її сестра Віра Савченко
7 Надія та її сестра Віра Савченко
Рада&nbsp;підтримала&nbsp;усі три подання ГПУ: на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в будівлі парламенту
9 Рада підтримала усі три подання ГПУ: на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в будівлі парламенту
Михайло Добкін, Вадим Новинський, Нестор Шуфрич, Євген Балицький, Вадим Рабінович, Микола Скорик, Ігор Шурма від &laquo;Опоблоку&raquo; не підтримали подання генпрокурора
10 Михайло Добкін, Вадим Новинський, Нестор Шуфрич, Євген Балицький, Вадим Рабінович, Микола Скорик, Ігор Шурма від «Опоблоку» не підтримали подання генпрокурора
Загалом проти арешту проголосували 10 народних депутатів &ndash; це також Аркадій Корнацький з БПП, його однопартієць Вадим Кривохатько та позафракційний Євген Мураєв
11 Загалом проти арешту проголосували 10 народних депутатів – це також Аркадій Корнацький з БПП, його однопартієць Вадим Кривохатько та позафракційний Євген Мураєв
Савченко в супроводі слідчих&nbsp;прийшла до управління СБУ&nbsp;в Києві та Київській області
12 Савченко в супроводі слідчих прийшла до управління СБУ в Києві та Київській області
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