Фоторепортаж: Надія Савченко «пішла» з Ради

Верховна Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності Надії Савченко, та дала згоду на її арешт. За даними ГПУ, Надія Савченко вступила у змову з волонтером Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків угруповання «ДНР» Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. ГПУ підозрює Савченко в плануванні теракту в парламенті України. Сама Савченко заявляє, що не планувала теракту, а лише «провокацію».
Тим часом під стінами Верховної Ради зібралися як прихильники, так і противники політика.
Тим часом під стінами Верховної Ради зібралися як прихильники, так і противники політика.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ