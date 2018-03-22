Верховна Рада почала розглядати подання ГПУ щодо Савченко – трансляція

Верховна Рада України почала розглядати три подання Генпрокуратури України: на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного депутата Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в будівлі парламенту.

Позицію ГПУ представляє генеральний прокурор Юрій Луценко.

Регламентний комітет Верховної Ради України під час ранкового засідання 22 березня підтримав одноголосно подання Генпрокуратури України, погодившись на притягнення до відповідальності, затримання та арешт депутата Надії Савченко. Комітет визнав подання законними і «достатньо обґрунтованими».

Генеральний прокурор Юрій Луценко під час представлення подань заявив, що до передачі зброї депутату Савченко на окупованій території були причетні російські військові.

Сама Надія Савченко підтвердила перебування на окупованій території, заявивши, що «були проведені спеціальні операції», а щодо заяв про «підрив» будівлі Верховної Ради зазначила: «Я хотіла налякати вас».

Генеральний прокурор Юрій Луценко 15 березня вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Савченко.

Згідно з оприлюдненими поданнями ГПУ, Надія Савченко «не пізніше 20 листопада 2017 року вступила у змову з волонтером Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків угруповання «ДНР» Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні». ГПУ підозрює Савченко в плануванні теракту в парламенті України. Сама Савченко пізніше заявила, що не планувала теракту, а лише «політичну провокацію».

Володимира Рубана, який раніше займався питанням звільнення полонених, затримали 8 березня на КПВВ «Майорське» за підозрою в спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.