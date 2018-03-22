Фейгін: сподіваюся на гуманність і поблажливість щодо Савченко з боку української держави

Російський адвокат Марк Фейгін сподівається на «гуманність і поблажливість» щодо його колишньої підзахисної Надії Савченко з боку української держави.

«Я не раз її критикував за поведінку після звільнення і заочно висловлював їй, що її дії підривають зусилля зі звільнення українських політв’язнів. Вона не послухала мене і ось результат. Сподіваюся на гуманність і поблажливість стосовно Савченко з боку української держави», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Адвокат зауважив, що йому гірко спостерігати за фіналом цієї історії.

«Я закликаю українські слідчі і судові органи при обранні запобіжного заходу врахувати все, що відбувалося з Савченко після 2014 року: в’язниця, звільнення, запаморочення від уваги і людську дурість», – додав Фейгін.

Марк Фейгін був захисником Савченко, яку в Росії ув’язнили на 22 роки, її звинувачували у причетності до загибелі двох російських журналістів на Донбасі. Савченко повернулася до Києва 25 травня 2016 року в рамках обміну.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Надії Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті.

Після цього в кулуарах Верховної Ради слідчий повідомив народному депутату, що затримує її за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації».

Він попросив Савченко прибути до управління СБУ для «складання протоколу затримання, а також застосування заходів, передбачених законодавством України». Вона погодилася і запропонувала пройтися до будівлі Служби безпеки України пішки. Туди вона йшла без наручників у супроводі слідчих і великої кількості журналістів.

Згодом речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Юрій Луценко підписав і оголосив підозру позафракційному народному депутату Надії Савченко у присутності її адвоката.

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що не планувала теракту, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.