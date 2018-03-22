Порошенко про справу Савченко: мета російської спецоперації – посіяти хаос

Президент України Петро Порошенко подякував працівникам Служби безпеки і Генеральної прокуратури за «запобігання масовим терактам і викриту російську спецоперацію проти України». Про це президент написав у Facebook.

«Також дякую офіцерам Збройних сил, які не піддалися на провокації і вчасно поінформували правоохоронні органи про злочинні задуми агресора і п’ятої колони. Мета російської спецоперації – посіяти хаос і знищити Українську державу. Усе це є черговим нагадуванням, що проти України ведеться широкомасштабна гібридна війна, вистояти в якій ми зможемо лише об’єднавшись», – написав Порошенко.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті.

Після цього у кулуарах Верховної Ради слідчий повідомив народному депутату, що затримує її за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації».

Він попросив Савченко прибути до управління СБУ для «складання протоколу затримання, а також застосування заходів, передбачених законодавством України». Вона погодилася і запропонувала пройтися до будівлі Служби безпеки України пішки. Туди вона йшла без наручників у супроводі слідчих і великої кількості журналістів.

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Згодом речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Юрій Луценко підписав й оголосив підозру позафракційному народному депутатові Надії Савченко у присутності її адвоката.

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що не планувала теракту, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.