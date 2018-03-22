ГПУ: ймовірно, запобіжний захід для Савченко оберуть 23 березня

Запобіжний захід для народного депутата Надії Савченко оберуть 23 березня, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

«Зараз Савченко перебуває у відділі забезпечення досудового слідства СБУ. У присутності адвокатів їй вручили копію клопотання про обрання міри запобіжного заходу. Її допитують. Клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін буде направлене до Шевченківського районного суду Києва. Ймовірно, його засідання буде завтра», – сказав Лисенко.

Він додав, що Савченко інкримінують «важкі статті, які не передбачають можливості внесення застави».

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Савченко за підозрою в плануванні теракту в парламенті.

Після цього в кулуарах Верховної Ради слідчий повідомив народному депутату, що затримує її. Згодом речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Юрій Луценко підписав і оголосив Савченко підозру в присутності її адвоката.

Савченко інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що не планувала теракту, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.