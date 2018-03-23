Савченко може розмити рейтинг Тимошенко – політолог

​Зараз суд обирає запобіжний захід Надії Савченко. На думку її адвоката Віктора Чевгуза, підстав для утримання її під вартою немає, як не було і законних підстав затримувати Савченко у Верховній Раді.

Політолог Олексій Якубін припускає, що влада може використовувати справу Савченко, щоб зробити з неї опонента Юлії Тимошенко на майбутніх виборах і в такий спосіб розмити її рейтинг.

Адвокат Ілля Новіков, який захищав Надію Савченко під час процесу в Росії, не відзначає в цій країні значного резонансу у зв’язку з новою справою проти колишньої полоненої.

Це не є важливою темою порядку денного, як в Україні

«Це – швидше несерйозна увага на рівні тролінгу, і, можливо, про це будуть говорити в російських так званих політичних ток-шоу. Але це не є якоюсь важливою темою порядку денного, як це є в Україні», – зазначив правник.

Новіков не став коментувати вислови Савченко, але зізнався в ефірі «Ранкової Свободи», що його насторожує поведінка Генеральної прокуратури, яка буцімто знала про підготовку теракту, судячи з представлених доказів.

Якщо ви півтора тижні не затримуєте людину, ви самі цю ситуацію не сприймаєте всерйоз

«Якщо ви півтора тижні не затримуєте людину, яка, ймовірно, брала участь у такій змові, даєте можливість йому поїхати за кордон, потім повернутись, то це може говорити про те, що ви самі цю ситуацію не сприймаєте всерйоз. Якщо це так, то не зовсім зрозумілий пафос, який генеральний прокурор Луценко вкладав в ті заяви, які робив на момент обговорення зняття недоторканності з Савченко. Якщо історія серйозна, якщо ви самі вірите, що вона серйозна, то ви маєте в першу чергу дбати про безпеку, а вже потім про легальні процедури», – переконаний Новіков.

Адвокат Віктор Чевгуз, який захищав Савченко в Росії і представляє її інтереси в суді зараз, посилається на статтю 208 Кримінально-процесуального кодексу, відповідно до якої підозрювану особу можна затримати без ухвали суду на місці злочину.

Притягуйте її, але це не означає, що треба одразу тягнути до буцегарні

«(Савченко – ред.) була затримана у Верховній Раді ані при вчиненні злочину, ані після, тому підстави в даному випадку не відповідають вимогам закону, – стверджує адвокат, – Якщо Верховна Рада надала дозвіл, то притягуйте її, але це не означає, що її треба одразу тягнути до буцегарні».

Чевгуз зазначає, що не бачить підстав і для обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Політолог Олексій Якубін припускає, що далеко не всі депутати Верховної Ради повірили в наміри Савченко здійснити теракт.

Деякі депутати з БПП не голосували за мотиви, пов’язані з притягненням до відповідальності

«Навіть деякі депутати з «Блоку Петра Порошенка» не голосували, наприклад, за мотиви, пов’язані з притягненням до відповідальності і щодо арешту. Тому що це виглядає якось занато швидко», – міркує експерт.

Якубін зізнається, що і сам не бачить підстав для негайного затримання Савченко. Крім того, він припускає, що резонанс навколо Савченко може мати на меті відвернути увагу від інших гучних справ.

Ситуація з Савченко – спроба прикрити резонанс, який отримала справа Саакашвілі

«Я думаю, що ситуація з Савченко – спроба прикрити той резонанс, який отримала справа в тому числі по Саакашвілі, спроба Генеральної прокуратури перемкнути нашу увагу саме на цю справу. Ми навіть чуємо спроби пов’язати ці речі, спробу прив’язати ту ж Савченко до депутатів Верховної Ради – і Семенченка, і Соболєва, можливо, до «Руху нових сил», – припускає Якубін.

Політолог також зазначає, що, якщо спецслужби вдались до провокації Савченко та Рубана, це дасть додатковий інструмент захисту, адже провокувати злочин правоохоронцям забороняє закон.

Захист Савченко буде намагатись робити акцент: що це була спланована провокація

«Думаю, захист Савченко буде намагатись робити на цьому акцент: що це була спланована провокація, що якби спецслужби хотіли, могли б припинити цей процес, але вони не припиняли, а нібито навіть сприяли».

«Розмити рейтинг Тимошенко»

Також Якубін висуває версію, що влада зможе використати обвинувачення, аби наростити опозиційний рейтинг Савченко, таким чином перетворивши її на конкурентку Юлії Тимошенко на президентських виборах.

Декількох відсотків буде достатньо, щоб Тимошенко не змогла потрапити в другий тур з Петром Олексійовичем

«Навіть декількох відсотків буде достатньо для того, щоб та ж Тимошенко не змогла потрапити в другий тур з Петром Олексійовичем, умовно кажучи. Не виключаю, що й такий варіант розглядається: спроба розмити рейтинг Тимошенко», – каже політолог.

Раніше народний депутат, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко зазначила на своїй Facebook-сторінці, що скандал навколо Савченко ще більше ускладнює обмін полоненими.

Можливо, комусь хочеться лаври обміну полонених собі прибрати

Олексій Якубін припускає, що обвинувачення колишньої полоненої може дозволити владі взяти під контроль звільнення заручників: «Я насправді взагалі не виключаю, що, можливо, комусь хочеться лаври обміну полонених та політичних в’язнів собі прибрати. Можливо, комусь на Банковій».

На відміну від Іллі Новікова, Якубін припускає, що Росія зможе взяти на озброєння нову справу Савченко.

«Якщо побачимо в контексті судового процесу політизовані речі, які може зробити сторона обвинувачення, думаю, що Росія буде брати це на оборону і вказувати, що от бачите, ви тут нас звинувачували, а от процес Савченко показав політизованість ситуації в Україні і проблеми, які є в Україні», – прогнозує політолог.

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