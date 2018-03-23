«Зірка Савченко закотилася швидше, ніж Саакашвілі» – західні оглядачі спантеличені подіями у Києві, а МЗС Росії тішиться

Події у Києві 22 березня, відео-свідчення на підтвердження того, що народний депутат Надія Савченко буцімто планувала у Києві теракт, її реакція на звинувачення – спантеличили та шокували оглядачів та журналістів, які стежать за подіями в Україні. Про реакцію з-за меж України, яка мало чим відрізняється від шоку самих українців – у короткому огляді.

Надії Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, підготовку терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

У четвер слідчі СБУ затримали Надію Савченко прямо в приміщені Верховної Ради після того, як парламентарі підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

У четвер в присутності Савченко у Раді було показано відео перемовин Савченко про організацію теракту в Києві, під час якого Савченко закликала до одночасного знищення українських законодавців та урядовців і говорила про необхідність масових жертв.

Савченко не знітилась на тлі продемонстрованих доказів і заявила, що задокументовані дії були провокацією, а також виголосила запальну промову, в якій наполягла на тому, що українські законодавці нічого не роблять в інтересах народу і є корумпованими, а насильницьке знищення влади підтримує більшість українців. Савченко також відзначила, що законодавці мають завдячувати своїми життями співробітникам апарату Ради, яких судячи з контексту, Савченко було шкода.

«Історія Надії Савченко випереджає за рівнем божевілля сюжет норвезького політичного серіалу «Окуповані», – твітує Крістіан Борис, журналіст низки західних видань в Україні.

За сюжетом фантастичного серіалу «Окуповані», Норвегію окуповує Росія.

«Диву даєшся, як же закотилася її зірка», – пише про Савченко Крістофер Міллер, журналіст Радіо Свобода.

«Просто фантастичний план теракту виготовлений в Україні. Чи це правда? Падіння Савченко було швидшим, ніж Саакашвілі», – пише Девід Марплс, історик канадського Університету Альберти, який спеціалізується на подіях в Україні.

«Надію Савченко затримано, вона постане перед судом за звинуваченням у спробі державного перевороту в Україні. Як би на цю інформацію відреагували люди у 2014-му?», – твітує про сьогоднішні події Леоні Рагозін, оглядач-міжнародник.

Новий виток історії Савченко неабияк тішить МЗС Росії, де активно звертають увагу, що російський суд вже засудив Надію Савченко за звинуваченнями у вбивстві журналістів російських ЗМІ, незаконному перетині кордону і присудив їй покарання у 22 роки ув'язнення.

«Не так давно пані Савченко була в'язнем сумління та політв'язнем, героєм України, а тепер вона під слідством. ЄС та Рада Європи нічого про це не кажуть... То може час Росії використовувати хештег # FreeSavchenko?», – твітує посольство Росії в Італії.

Симпатики Кремля також не оминають нагоди дорікнути вчорашнім захисникам Савченко на Заході.

«Західні найманці 2 роки лупили себе у груди через бідну Надію Савченко, «українського Нельсона Манделу», коли вона була у російській в'язниці. Тепер київський режим заарештував Савченко за спробу перевороту, а західні ЗМІ мовчать», – твітує скандальний журналіст Марк Еймс, який свого часу працював з каналом Russia Today і відомий численними закидами у сексизмі та домаганнях під час його роботи у Росії.

Ймовірно, запобіжний захід для народного депутата Надії Савченко Шевченківський районний суд Києва обере 23 березня, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

«Зараз Савченко перебуває у відділі забезпечення досудового слідства СБУ», – сказав Лисенко.

Він додав, що Савченко інкримінують «важкі статті, які не передбачають можливості внесення застави».