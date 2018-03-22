Йдеться про типову спецоперацію спецслужби – Доній про справу Савченко

Гості: Олег Барна, народний депутат України (БПП) (телефоном); Олександр Доній, народний депутат України (VII скликання).

Верховна Рада України дала згоду на арешт народного депутата, Героя України Надії Савченко. Парламент підтримав усі три подання ГПУ: на притягнення до кримінальної відповідальності народного обранця, затримання і арешт Надії Савченко – за підозрою у плануванні терористичного акту в стінах парламенту України. У Верховній Раді показали відеодокази проти Надії Савченко. Сама вона, виступаючи з трибуни Верховної Ради, стверджувала, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію». Савченко у супроводі слідчих пройшла до управління СБУ. Запобіжний захід для народного депутата оберуть 23 березня.

Олександр Лащенко: Пане Доній, ви вважаєте, принаймні, вчора про це писали, що ця справа є спробою чинної влади на чолі з президентом Петром Порошенком «закрутити гайки». Правильно я вас розумію?

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Йдеться про типову спецоперацію спецслужби. Вони починалися на території України з «зубатовських організацій»

​Олександр Доній: Йдеться про типову спецоперацію спецслужби. Вони починалися на території України з так званих «зубатовських організацій» – за Російської імперії. Зубатовщина (за прізвищем жандармського полковника С. Зубатова – ред.) – коли організацію створює сама влада. 1920-і роки – ЧК, потім ГПУ створювала «повстанські центри». Саме з «повстанських центрів» було листування з петлюрівським центром на території нинішньої Польщі або західної України. Тютюнник піддався саме на таку провокацію, переходячи кордон. Аналогічно було з холодноярівцями – їхніх отаманів покликали на збори, які організували чекісти. Потім були боївки УПА у 1940-х. Тобто це НКВСівські структури, які залучали опонентів або тих, хто зі зброєю в руках бореться з існуючою владою.

Маємо справу зі свідомою провокацією, Надія піддалася і вчинила дії за межею здорового глузду

У даному випадку аналогічна ситуація. Навіть влада не приховує, що з шести членів «групи Савченко» четверо були агентами СБУ. Маємо справу зі свідомою провокацією, а Надія піддалася на цю провокацію і вчинила дії за межею здорового глузду.

Приклад Савченко – далеко не кожну людину, хто проводив героїчні вчинки або сказав красиву фразу, потрібно обирати до вищого законодавчого органу. Савченко. Одна справа – це заяви на «кухні». Але є межа у політика, повинен усвідомити, які це може мати наслідки

Приклад Савченко – далеко не кожну людину, хто проводив героїчні вчинки або сказав якусь красиву фразу, потрібно обирати до вищого законодавчого органу. Савченко абсолютно не асоціюється із законотворчою діяльністю. Одна справа – це заяви на «кухні» пересічних громадян. Але є певна межа в політика, коли він повинен усвідомити, які це може мати наслідки. Вона говорить і фактично сприяє в розмові з офіцерами ідеології необхідності фізичної ліквідації керівництва.

З одного боку, є операція СБУ, яка навмисно, розуміючи психологічний стан Савченко, розкручувала на такі розмови і дії, а з іншого – це і Верховна Рада як збір людей, які не повинні там існувати як депутати. Це стосується не лише Надії Савченко. Козак Гаврилюк – героїчний вчинок під час Майдану – це що, гарантія чи перепустка, щоб людина стала депутатом? Дуже багато керівників добробатів, які здійснили реальні героїчні вчинки і продовжують допомагати захистові України, але не приходять до Верховної Ради.

– Пане Барна, ви голосували за надання згоди Верховної Ради на арешт народного депутата Надії Савченко. Яка ваша аргументація – чому?

Це елемент розробленого сценарію в Кремлі щодо захоплення України. Країна, яка веде війну, озброєна, а влада в ній нестабільна

​Олег Барна: Тут стосується питання державної зради, замаху на наш суверенітет і незалежність. Дана акція – це елемент розробленого сценарію чи алгоритму в Кремлі щодо захоплення України, повалення нашої інституційності, державності і влади. Тобто запровадження дестабілізації в країні, суспільного протистояння, хаосу, що призведе до нестабільності влади. Саме цим створюються умови, привід для Росії, щоб ввести свої війська в Київ – нібито країна, яка веде війну, озброєна, а влада в ній нестабільна.

Виправдання для Росії перед Заходом, треба наводити порядок з «фашистською» владою, яка дестабілізує ситуацію в центрі Європи

Це буде виправдання для Росії перед Заходом, що треба наводити порядок з цією «фашистською» владою, яка дестабілізує ситуацію в центрі Європи і дуже озброєна. Одночасно з минулого року пішло серйозне накопичення військової техніки і ресурсів на північних кордонах України з боку Росії. Можливо, складовою цього спектаклю також були всі попередньо сплановані заворушення і перед Верховною Радою. Є докази, що вони фінансувалися за кошти Курченка з Росії.

– Пане Доній, а Володимира Рубана теж легко спровокувати на такі розмови, дії?

Рубан. Потрібно ще розбиратися, чи теж не засланий був СБУ. Спецслужби можуть посадити навіть своїх на кілька років к тюрму. Тут «багатоходівка». Довгий час співпрацював зі структурами Медведчука. Не стільки піддається на емоційні провокації, робить самостійні дії

​Олександр Доній: Рубан – це інший персонаж. Потрібно ще розбиратися, чи він теж не засланий був СБУ. Спецслужби можуть посадити навіть своїх на кілька років у тюрму. Тут «багатоходівка». Він довгий час співпрацював зі структурами Медведчука. Там інший психологічний типаж. Він не стільки піддається на емоційні провокації, скільки робить самостійні дії. З ким узгоджено – це потрібно досліджувати.

Достатньо успішна спецоперація СБУ, щоб дії будь-якої опозиції асоціювалися з маргіналами, з «рукою Кремля», з божевільними

Достатньо успішна спецоперація СБУ, яка робиться, щоб усі дії будь-якої опозиції асоціювалися з маргіналами, з «рукою Кремля», з божевільними, з ненормальними… У Великобританії намагалися знищити громадянина Британії (Сергія Скрипаля – ред.) – викинули 23 дипломати з підозрою в їхній шпигунській діяльності. Посольство – це легалізовані шпигунські центри. Кожна держава знає, хто в посольстві працює на розвідку тієї чи іншої країни. Чому в нас не відстежуються ланцюжки шпигунської діяльності російського посольства, а намагаються знайти тих, хто критикує владу? Когось – неуспішно, як Саакашвілі. А когось – успішно, як Савченко.

Найбільший помічник Путіна в Україні – Порошенко

Найбільший помічник Путіна в Україні – це Петро Порошенко. Путіну цікаво в Україні, щоб вона була постійно бідна і з корумпованою владою, щоб не була взірцем для ліберального середовища в Росії.

– Пане Барна, як ви вважаєте, чинна українська влада використовує це, щоб «закрутити гайки» і політично знищити своїх опонентів?

Зараз, як ніколи, потрібна міцна влада. Акції мають бути, але мирні, без гранат, без кілків, без каміння

​Олег Барна: Прикро, що пан Доній недооцінює підступність і підлість російських спецслужб. Зараз, як ніколи, потрібна міцна влада. Хто дає можливість зараз всередині воюючої країни… не кажу про критику, а про дестабілізацію ситуації в Україні, то це дійсно вороги держави і незалежності. Критика потрібна, але виключно конструктивна, не популістська. Акції мають бути, і кожна людина має право на протест, але акції мирні, без гранат, без кілків, без каміння, які кидаються у правоохоронців і АТОвців.