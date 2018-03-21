Рейтинг Порошенка ще не впав до рівня Януковича – директор КМІС

Політичні партії не завжди правильно оцінюють, які результати соцдосліджень для них вигідні, а які ні, зазначає генеральний директор Київського міжнародного інституту соціологічних досліджень Володимир Паніотто. Як приклад він наводить випадок 2004 року – тоді нижчий відсоток підтримки Віктора Ющенка мобілізував його виборців, а електорат лідера рейтингу Віктора Януковича, навпаки, розслабився. Про це та інші особливості політичних досліджень соціолог розповів в ефірі передачі «Ранкова Свобода».

– Чому в новому дослідженні немає прізвища Вакарчука, як у попередньому?

– Це список, який нам надав замовник, і він вирішує, хто є в цьому списку, кого немає.

– А хто замовник?

Замовник не захотів, щоб ми оприлюднювали, хто саме замовив

– Замовник має повне право залишатись невідомим. У даному випадку він не захотів, щоб ми оприлюднювали, хто саме замовив це дослідження. Це досить типово для політичних сил, вони вважають, що, якщо вони скажуть, хто є замовник, то це викликає недовіру потім до даних їхніх кандидатів.

– Оприлюднення цього рейтингу зараз викликає довіру? Які коментарі вам доводилось чути?

– Поки партії не зареєструвались, перевіряються будь-які списки. Наприклад, той же (музикант Святослав – ред.) Вакарчук, коли був у списку – інший замовник його вставляв, – то було дуже багато претензій, чого ми поставили Вакарчука, хоча він не висловлював ідеї, що буде в цих виборах щонайменше брати участь.

Збудження з приводу рейтингів є невиправданим

Мені здається, що взагалі увага суспільства, журналістів, таке збудження з приводу публікації рейтингів є невиправданим.

– Ви кажете, вас самого здивував такий сплеск зацікавлення ЗМІ до цих рейтингів. Можливо, на це і розраховують замовники таких досліджень?

Якщо партія не може пройти бар’єр, люди не хочуть віддавати свій голос

– Справа в тому, що взагалі політичні сили вважають, що чим вищий рейтинг, тим краще. Ми перевіряли це в 2004 році, спеціально проводили дослідження, і виявилось, що дійсно це так, але в тому випадку, якщо партія не може пройти бар’єр, люди не хочуть віддавати свій голос.

Коливання рейтингу Ющенка призвело до того, що його виборці були мобілізовані

Якщо ж мова йде про лідерів, то, наприклад, у нашому дослідженні тоді були Ющенко і Янукович. Янукович мав стійкий, високий рейтинг, він був вищий, ніж у Ющенка. І виявилось, що це мало поганий вплив, це демобілізувало його виборців, і явка була нижчою, ніж очікували. В той час як коливання рейтингу Ющенка призвело до того, що його виборці якраз були мобілізовані.

– Прізвищ Вакарчука, Зеленського не було в останніх дослідженнях, але це дослідження показало, що близько 60% виборців не визначилися зі своїми симпатіями. Наскільки ця цифра мала б бути показовою для політиків?

– Ця цифра є дуже показовою. Якщо в нас максимальний лідер має менше ніж 10% і всі інші розрізняються на декілька відсотків (і, до речі, те ж саме падіння Порошенка не таке вже й велике, якщо дивитись стосовно всіх, про кого ми опитували, а саме щодо них ми розраховували похибку), – це показує, що в людей є бажання мати нового лідера.

«Квартира Лещенка» досить ефективно знизила рейтинг Лещенка і його партії

Коли ставили Вакарчука, він отримав досить високий рейтинг. Але якщо починається передвиборча кампанія, якщо він реально починає йти на президента, тоді включаються засоби масової інформації, і той, хто має контроль над засобами масової інформації, може дуже швидко викинути якусь інформацію, яка знизить його рейтинг. Якась там «квартира Лещенка», яка сама по собі взагалі не варта великої уваги, але вона досить ефективно, наприклад, знизила рейтинг Лещенка і його партії.

Мені здається, що ближче до виборів рейтинги наближують до тих, хто має більший контроль над медіа-ресурсом.

– Якщо в переліку кандидатів, які будуть зареєстровані на президентські вибори, не буде очікуваних для багатьох виборців прізвищ, вони поповнять когорту, що просто не піде на вибори?

Всі президенти завжди починають із досить високого рейтингу. Те ж саме і з Порошенком

– Вони будуть обирати між тими, хто залишився. Але це може знизити явку. Взагалі всі президенти завжди починають із досить високого рейтингу, і потім він закінчується низьким. Те ж саме і з рейтингом Порошенка, але треба сказати, що він поки що не досяг і близько рівня Януковича. Тому ще є місце для падіння. Все ж таки достатньо часу до виборів, ситуація може суттєво змінюватися. Поки немає зареєстрованих списків, будуть великі коливання між даними різних соціологічних центрів.

– Ви як соціолог ставитесь нормально до того, що цифри будуть змінюватись? Виборцям не варто надто на це реагувати?

Будь-яка публікація рейтингів призводить до того, що довіра до КМІСу знижується

– Я не ставлюсь до цього нормально, тому що будь-яка публікація рейтингів призводить до того, що довіра до соціологічних центрів і, зокрема, до КМІСу знижується. Тому що будь-який рейтинг комусь не подобається, і починається кампанія проти.

Ми, власне, останні декілька рейтингів, які робили за свій власний кошт, а не на гроші замовника, вирішили взагалі не оприлюднювати, тому що це призводить до кампанії дифамації цих результатів політичними силами і до репутаційних втрат КМІС. В даному випадку, якщо замовник хоче, ми знаємо, що наші дані правильні, знаємо, як вони отримувались, і в нас немає аргументів, чому ми могли їх не друкувати.

– Але ж буває, політичні партії замовляють соціологічні дослідження для себе, не для публікації?

Якщо вигідний результат, вони його оприлюднюють

– Якщо з їхньої точки зору це для них вигідний результат (хоча в цьому вони мають багато ілюзій, що вигідно, а що ні), вони його оприлюднюють. Якщо вважають, що невигідно… можуть дуже довго не оприлюднювати жодних рейтингів, хоча ми знаємо, що вони кожен місяць їх вимірюють.

​– Як часто ваша інституція планує проводити такі рейтинги перед виборами?

– Ми залежимо від замовників. За свій власний кошт вимірюємо чотири рази на рік. Під час виборів у нас досить багато замовлень.

Думаємо взагалі не займатись політичними дослідженнями

Ми з самого початку, коли КМІС створювався, домовлялись із моїм партнером, співвласником Валерієм Хмельком, що не підходимо близько до жодної політичної сили, щоб не втратити незалежність. Тому до нас звертаються з різних політичних сил, але кожного разу після виборів ми думаємо над тим, щоб взагалі не займатись політичними дослідженнями. Але вони все ж таки складають третину – особливо в рік виборів – нашого обігу. Тому ми продовжуємо це робити, але це завжди загроза для репутації.

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