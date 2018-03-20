Власенко: будуть в Україні два олігархи – Порошенко і Ахметов

Гості: Сергій Власенко, народний депутат України («Батьківщина»); Григорій Шверк, народний депутат України (БПП).

Якщо вірити опитуванню, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології, якби вибори президента України відбулися наприкінці лютого цього року, то в першому турі найбільше голосів набрала б лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко – 24,6%, а Петро Порошенко опинився б лише на четвертому місці з 9,8%. За цими даними, Порошенка випередили б Олег Ляшко і Анатолій Гриценко. Це лише одне-єдине опитування. Чергові вибори президента України мають відбутися через рік. І за цей час респондентів опитають ще десятки разів. А українські соціологи раніше помилялися теж чимало разів. Але в будь-якому разі Юлія Тимошенко не є аутсайдером на політичному полі України. А Петро Порошенко хоч і не підтвердив наразі своєї участі у наступних виборах як кандидат, але є чинним главою держави.

Олександр Лащенко: Пане Власенко, 31 березня 2019 року, за законом, мають бути чергові вибори президента України. За цей рік чого можна чекати? Будуть «війни компроматів», «обливатимуть брудом» одне одного представники Тимошенко і Порошенка чи не переходитимуть межі?

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Вже рік по країні відбуваються місцеві вибори до об’єднаних територіальних громад. «Батьківщина» показує перший стабільний результат – 30%

​Сергій Власенко: Опитування – це завжди дуже добре, але зазвичай у них бере участь не більше ніж 2–3 тисячі респондентів (нормальна вибірка). Вже рік по всій країні відбуваються місцеві вибори до об’єднаних територіальних громад. Це реальні результати. Був раунд таких виборів, у яких брав участь понад мільйон громадян України. І «Батьківщина» показує перший стабільний результат – близько 30% (від 29% до 31% коливається). Рейтинг «Батьківщини» тотожний рейтингу лідера – Юлії Тимошенко.

– Пане Шверк, постпорошенківська пора після 2019 року – це реальність можлива?

Григорій Шверк: Я такої реальності не очікую. Але ми вже мали посттимошенківський період. Чесно кажучи, він мені не дуже сподобався. Треба спокійно ставитися до будь-яких досліджень соціологів.

Не дізнатися думку виборців, а повпливати на думку. Такі дослідження теж є в політичному житті. У політикумі боротьба компроматів – загальне місце у будь-яких виборчих перегонах

Політтехнологи вживають таке поняття, як формуюче дослідження, коли мова не про те, щоб дізнатися думку виборців, а щоб якось повпливати на думку виборців. Такі дослідження теж є в політичному житті. На жаль, у нашому політикумі боротьба компроматів – це загальне місце у будь-яких виборчих перегонах. Очікувати, що ці перегони будуть якісь інші – у мене такого очікування немає.

І я погоджуюся, що більшу кількість депутатів місцевих рад отримала партія «Батьківщина», але більшість голів місцевих рад отримав «БПП». Дуже хотілося б, щоб це дійсно була політична боротьба. І результат – вільне волевиявлення виборців.

Казати, що нічого не робиться, – і є та сама політична боротьба, вже за рік до виборів

Реформи в Україні відбуваються. Про це говорить велика кількість наших міжнародних партнерів. Вони вважають, що в Україні є велика проблема з очікуваннями – нам хотілося б дуже якісно, швидко і результативно. На жаль, так не сталося. Можливо – мало б бути краще. Але казати, що нічого не робиться, – це і є та сама політична боротьба, яка відбувається вже за рік до виборів. Критика є, до неї треба дослухатися. Але багато що і сталося. Безвіз. Майже два роки не купуємо російського газу. Зробили велику кількість антикорупційних органів – НАБУ, НАЗК, майже маємо ДБР. Антикорупційний суд на черзі.

Сергій Власенко: Результатом реформ точно не повинна бути кількість антикорупційних органів, а повинна бути відсутність корупції в державі. Газ у Європі є трьох країн походження: Росія, Норвегія і скраплений алжирський газ. Українська газова незалежність лежить у площині видобутку українського газу, якого достатньо для забезпечення бюджетних установ і громадян. Це дозволить відразу зменшити ці кляті тарифи принаймні в рази! Результат цих «реформ» – українські громадяни, на жаль, почали жити гірше.

Хочу уявити Грушевського, який цукерками з більшовиками торгував би. На наступних виборах ми не повинні схибити

Ніхто не знімає питання того, що війна на це впливає. Але який стосунок війна з Росією має до шаленої корупції, яка є, припустімо, в Міноборони, коли «Богдани» поставляються у 2–3 рази дорожче, ніж коштують, причому ламаються і не виконують свої функції? Нам розказують про розбрат в Україні 100-річної давнини, а я хочу уявити Грушевського, який цукерками з більшовиками торгував би. Це повний абсурд! Країна перебуває в такому стані, що на наступних виборах ми не повинні схибити.

Відбувається поступ, будуть в країні два олігархи. Одним є Порошенко, а другий – Ахметов, його партнер по бізнесу

У нас відбуваються зміни. Відбувається поступ до того, що будуть в країні два олігархи. Одним із них є президент України Петро Порошенко, а другий – Рінат Ахметов, його партнер по бізнесу.

– Пане Шверк, опитування свідчать, що українці дуже критично налаштовані щодо чинної влади…

Велика кількість людей не задоволена станом країни. Але треба розуміти, це марафон, це не спринт

​Григорій Шверк: Я погоджуюся з тим, що велика кількість людей не задоволена станом країни. Це результат не тільки того, що влада не зробила все від неї залежне, щоб покращити життя, але це і результат війни, і великих очікувань після Революції гідності. Але треба розуміти, що це марафон, це не спринт.

Система змінилася. Не так якісно, як її хотілося б змінити. Вплив олігархів на наше життя залишається, і він достатньо великий. Подивіться на зал, де ми з Сергієм сидимо. Велика кількість у цьому залі орієнтовані на тих чи інших олігархів. Олігархи володіють найбільшими ЗМІ і впливають на вибір українців під час виборів. Але поступ стався. «Роттердам плюс» – це, на жаль, не поступ. Це не найкраще рішення НКРЕКП. Але в багатьох питаннях – де вплив Фірташа, Ігоря Коломойського, який був колись?

​– Один із «героїв» останніх тижнів – Надія Савченко, № 1 у списку «Батьківщини». Як вам у Верховній Раді, пане Власенко, з такими звинуваченнями на її адресу?

Сергій Власенко: Від самого початку ми говорили про те, що включили Надію Савченко в наш список із єдиною метою – звільнити бранку Кремля із тюрми. Цього домоглися. Але літак за нею відправляв Петро Порошенко, і літала Ірина Геращенко. І Порошенко вручав Савченко зірку Героя.

Якщо ми всі помилилися, що можливо – мала вигляд Савченко у російській в’язниці трошки інший, і риторика у неї була інша, але «Батьківщина» відмежувалася від Савченко відразу після її перших заяв сумнівного характеру. Я себе почуваю чесно – спромігся витягнути одного з бранців Кремля з в’язниці. Кого ще, крім Афанасьєва і Солошенка, які пішли «паровозиком» за Савченко, звільнили?

​Григорій Шверк: Є друга заповідь: «Не сотвори собі кумира». Я теж ходив до російського консульства з гаслом «FreeSavchenko».