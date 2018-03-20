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20 Березень 2018, Київ 21:44
Політика

Власенко: будуть в Україні два олігархи – Порошенко і Ахметов

Ілюстраційне фото. Реклама обкладинки журналу з кандидатом в президенти Юлією Тимошенко та виборчого плаката кандидата в президенти Петра Порошенка на наступний день після президентських виборів в Києві, 26 травня 2014 року

Гості: Сергій Власенко, народний депутат України («Батьківщина»); Григорій Шверк, народний депутат України (БПП).

Якщо вірити опитуванню, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології, якби вибори президента України відбулися наприкінці лютого цього року, то в першому турі найбільше голосів набрала б лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко – 24,6%, а Петро Порошенко опинився б лише на четвертому місці з 9,8%. За цими даними, Порошенка випередили б Олег Ляшко і Анатолій Гриценко. Це лише одне-єдине опитування. Чергові вибори президента України мають відбутися через рік. І за цей час респондентів опитають ще десятки разів. А українські соціологи раніше помилялися теж чимало разів. Але в будь-якому разі Юлія Тимошенко не є аутсайдером на політичному полі України. А Петро Порошенко хоч і не підтвердив наразі своєї участі у наступних виборах як кандидат, але є чинним главою держави.

Ваша Свобода | Порошенко, Тимошенко і рік до виборів президента
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Ваша Свобода | Порошенко, Тимошенко і рік до виборів президента
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Олександр Лащенко: Пане Власенко, 31 березня 2019 року, за законом, мають бути чергові вибори президента України. За цей рік чого можна чекати? Будуть «війни компроматів», «обливатимуть брудом» одне одного представники Тимошенко і Порошенка чи не переходитимуть межі?

(Повна версія програми)

Вже рік по країні відбуваються місцеві вибори до об’єднаних територіальних громад. «Батьківщина» показує перший стабільний результат – 30%
Сергій Власенко

Сергій Власенко: Опитування – це завжди дуже добре, але зазвичай у них бере участь не більше ніж 2–3 тисячі респондентів (нормальна вибірка). Вже рік по всій країні відбуваються місцеві вибори до об’єднаних територіальних громад. Це реальні результати. Був раунд таких виборів, у яких брав участь понад мільйон громадян України. І «Батьківщина» показує перший стабільний результат – близько 30% (від 29% до 31% коливається). Рейтинг «Батьківщини» тотожний рейтингу лідера – Юлії Тимошенко.

– Пане Шверк, постпорошенківська пора після 2019 року – це реальність можлива?

Григорій Шверк: Я такої реальності не очікую. Але ми вже мали посттимошенківський період. Чесно кажучи, він мені не дуже сподобався. Треба спокійно ставитися до будь-яких досліджень соціологів.

Не дізнатися думку виборців, а повпливати на думку. Такі дослідження теж є в політичному житті. У політикумі боротьба компроматів – загальне місце у будь-яких виборчих перегонах
Григорій Шверк

Політтехнологи вживають таке поняття, як формуюче дослідження, коли мова не про те, щоб дізнатися думку виборців, а щоб якось повпливати на думку виборців. Такі дослідження теж є в політичному житті. На жаль, у нашому політикумі боротьба компроматів – це загальне місце у будь-яких виборчих перегонах. Очікувати, що ці перегони будуть якісь інші – у мене такого очікування немає.

І я погоджуюся, що більшу кількість депутатів місцевих рад отримала партія «Батьківщина», але більшість голів місцевих рад отримав «БПП». Дуже хотілося б, щоб це дійсно була політична боротьба. І результат – вільне волевиявлення виборців.

Казати, що нічого не робиться, – і є та сама політична боротьба, вже за рік до виборів
Григорій Шверк

Реформи в Україні відбуваються. Про це говорить велика кількість наших міжнародних партнерів. Вони вважають, що в Україні є велика проблема з очікуваннями – нам хотілося б дуже якісно, швидко і результативно. На жаль, так не сталося. Можливо – мало б бути краще. Але казати, що нічого не робиться, – це і є та сама політична боротьба, яка відбувається вже за рік до виборів. Критика є, до неї треба дослухатися. Але багато що і сталося. Безвіз. Майже два роки не купуємо російського газу. Зробили велику кількість антикорупційних органів – НАБУ, НАЗК, майже маємо ДБР. Антикорупційний суд на черзі.

Сергій Власенко: Результатом реформ точно не повинна бути кількість антикорупційних органів, а повинна бути відсутність корупції в державі. Газ у Європі є трьох країн походження: Росія, Норвегія і скраплений алжирський газ. Українська газова незалежність лежить у площині видобутку українського газу, якого достатньо для забезпечення бюджетних установ і громадян. Це дозволить відразу зменшити ці кляті тарифи принаймні в рази! Результат цих «реформ» – українські громадяни, на жаль, почали жити гірше.

Сергій Власенко
Сергій Власенко

Хочу уявити Грушевського, який цукерками з більшовиками торгував би. На наступних виборах ми не повинні схибити
Сергій Власенко

Ніхто не знімає питання того, що війна на це впливає. Але який стосунок війна з Росією має до шаленої корупції, яка є, припустімо, в Міноборони, коли «Богдани» поставляються у 2–3 рази дорожче, ніж коштують, причому ламаються і не виконують свої функції? Нам розказують про розбрат в Україні 100-річної давнини, а я хочу уявити Грушевського, який цукерками з більшовиками торгував би. Це повний абсурд! Країна перебуває в такому стані, що на наступних виборах ми не повинні схибити.

Відбувається поступ, будуть в країні два олігархи. Одним є Порошенко, а другий – Ахметов, його партнер по бізнесу
Сергій Власенко

У нас відбуваються зміни. Відбувається поступ до того, що будуть в країні два олігархи. Одним із них є президент України Петро Порошенко, а другий – Рінат Ахметов, його партнер по бізнесу.

– Пане Шверк, опитування свідчать, що українці дуже критично налаштовані щодо чинної влади…

Велика кількість людей не задоволена станом країни. Але треба розуміти, це марафон, це не спринт
Григорій Шверк

Григорій Шверк: Я погоджуюся з тим, що велика кількість людей не задоволена станом країни. Це результат не тільки того, що влада не зробила все від неї залежне, щоб покращити життя, але це і результат війни, і великих очікувань після Революції гідності. Але треба розуміти, що це марафон, це не спринт.

Система змінилася. Не так якісно, як її хотілося б змінити. Вплив олігархів на наше життя залишається, і він достатньо великий. Подивіться на зал, де ми з Сергієм сидимо. Велика кількість у цьому залі орієнтовані на тих чи інших олігархів. Олігархи володіють найбільшими ЗМІ і впливають на вибір українців під час виборів. Але поступ стався. «Роттердам плюс» – це, на жаль, не поступ. Це не найкраще рішення НКРЕКП. Але в багатьох питаннях – де вплив Фірташа, Ігоря Коломойського, який був колись?

– Один із «героїв» останніх тижнів – Надія Савченко, № 1 у списку «Батьківщини». Як вам у Верховній Раді, пане Власенко, з такими звинуваченнями на її адресу?

Сергій Власенко: Від самого початку ми говорили про те, що включили Надію Савченко в наш список із єдиною метою – звільнити бранку Кремля із тюрми. Цього домоглися. Але літак за нею відправляв Петро Порошенко, і літала Ірина Геращенко. І Порошенко вручав Савченко зірку Героя.

Якщо ми всі помилилися, що можливо – мала вигляд Савченко у російській в’язниці трошки інший, і риторика у неї була інша, але «Батьківщина» відмежувалася від Савченко відразу після її перших заяв сумнівного характеру. Я себе почуваю чесно – спромігся витягнути одного з бранців Кремля з в’язниці. Кого ще, крім Афанасьєва і Солошенка, які пішли «паровозиком» за Савченко, звільнили?

Григорій Шверк: Є друга заповідь: «Не сотвори собі кумира». Я теж ходив до російського консульства з гаслом «FreeSavchenko».

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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