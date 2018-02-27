Чому людина Ахметова очолила партію Ляшка?

Виконавчий комітет Радикальної партії Олега Ляшка (РПЛ) очолила людина, пов'язана з Рінатом Ахметовим. Це Юрій Зінченко, колишній директор одного з маріупольських підприємств, що входить у групу компаній «Метінвест». Остання належить олігарху. На думку експертів, цей крок є закономірним підсумком переговорів Ляшка з Ахметовим. Навесні в Маріуполі відкрили партійне відділення РПЛ, а лише кілька днів тому народний депутат приїжджав до міста і хвалив роботу міського голови, який раніше працював на тому ж підприємстві. Політологи, вважають, що таким чином Ахметов отримує важелі впливу

22 лютого виконавчий комітет Радикальної партії Олега Ляшка очолив Юрій Зінченко – до вересня 2017 року він працював генеральним директором Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, а потім його перевели на посаду директора одного з департаментів компанії «Метінвест». Комбінат Ілліча входить у компанію «Метінвест», яка, в свою чергу, належить холдингу олігарха Ріната Ахметова «СКМ». Про це в «Фейсбуці» написав сам Юрій Зінченко. У коментарях його привітав голова партії Олег Ляшко.

Ляшко пояснив призначення потребою появи у владі людей зі сходу, а стосовно зв'язків з Ахметовим сказав: «Немає такої людини, яка може мною керувати».

Директор «Агентства розвитку Приазов’я» Костянтин Батозький, який працював радником попереднього голови Донецької обласної адміністрації Сергія Тарути, називає цей крок цілком логічним і вказує, що партнерські відносини між головою Радикальної партії і донецьким олігархом починали розвиватися ще в 2016 році. Зокрема йшлося про підтримку ідеї зниження тарифів на залізничні перевезення для металургійних підприємств, нагадав Батозький у коментарі Радіо Донбас Реалії.

У квітні 2017 року Ляшко і його однопартійці подали законопроект №6382 про трирічне збереження підвищених мит на експорт металобрухту – президент підписав цей закон, але термін дії був скорочений до двох років. Цей крок дозволив металургійним підприємствам, які, в тому числі, належать Ахметову, зберегти брухт всередині країни для власних підприємств.

Менеджмент Ахметова почав з’являтися в партії Ляшка ще в лютому 2017 року, говорить Батозький, який вважає подібну змову прикладом політичної корупції.

Ляшко не співпрацює просто так. Він неодноразово обіцяв повісити Ахметова, посадити на вила. Потрібний був якийсь матеріальний стимул. На наступних виборах це буде ручна «ахметовська» партія

«Ми розуміємо, що Олег Ляшко не співпрацює просто так. Він неодноразово обіцяв повісити Ахметова, покарати олігархів і всіх посадити на вила. Для того, щоб він так радикально змінив свої переконання, потрібний був якийсь матеріальний стимул. На наступних виборах це буде ручна «ахметовська» партія, яка буде, наприклад, проштовхувати закони типу «купуй українське», – говорить Батозький у коментарі Донбас Реалії.

Ахметов інвестує в партію зі всеукраїнською репутацією

Олега Ляшка не так просто контролювати, говорить у коментарі радіо Донбас Реалії політолог Віктор Небоженко. Він називає цей крок Ахметова підготовкою до парламентських виборів. У олігарха після власного політичного проекту на чолі з Віктором Януковичем є певна політична боязнь створювати нові проекти, вважає політолог, ба більше, він не встигне перед виборами створити ще одну політичну партію, яка б орієнтувалася на жителів Східної України.

Проект Рабиновича встиг перехопити Медведчук, тому Ахметов звернувся до Ляшка

«Зараз він разом із Сергієм Льовочкіним ділить «Опоблок», але йому цього не вистачає. Проект Рабиновича встиг перехопити Медведчук, тому Ахметов звернувся до Ляшка. Цікаво, що він інвестує не у відкрито промосковську партію, а в партію з національною репутацією. Цей крок – це закріплення майбутніх виборів, і президентських, і парламентських», – говорить політолог. Через партію Ляшка Ахметов зможе спілкуватися і з Порошенком, і з Тимошенко, тому він поступає правильно, говорить Небоженко.

Міська опозиція обвинувачує нового голову виконкому партії Ляшка в екологічній катастрофі 2016 року

До «Опозиційного блоку» надто негативно ставляться в Маріуполі, тому його хочуть замінити «Радикальною партією», каже радіо Донбас Реалії депутат міської ради від партії «Сила людей» Максим Бородін. Є в них претензії і до самого Зінченка, коли він очолював комбінат Ілліча.

Думаю, Зінченка поставили, щоб контролювати грошові потоки в партії

«Коли він був директором, на комбінаті була одна з найбільших екологічний аварій. Навіть відкрили кримінальне провадження, яке, втім, не довели до кінця. У серпні 2016-го три дні стояв один із очисних конвертерів, але завод продовжував працювати і отруював усе місто. Думаю, Зінченка поставили, щоб контролювати грошові потоки в партії», – говорить Бородін, який до того, як зайнятися політикою, був екологічним активістом.

Ляшко часто приїжджає до Маріуполя, каже Бородін. Останнього разу з робочим візитом був декілька днів тому. Колишній менеджер Ахметова, один із екс-директорів комбінату Ілліча, а тепер міський голова Вадим Бойченко показав Ляшку новий медичний центр на базі міської лікарні.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)