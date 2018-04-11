Савченко просить ГПУ й омбудсмена дозволити їй побачення

Народний депутат Надія Савченко, яка перебуває під арештом у слідчому ізоляторі СБУ, просить генерального прокурора Юрія Луценка й омбудсмена Людмилу Денісову дати їй дозвіл на побачення з її офіційними помічниками-консультантами.

Копії відповідних звернень Савченко на ім’я Луценка і Денісової оприлюднила прес-служба депутата на її сторінці в соцмережі Facebook 1 квітня.

«Прошу вас не перешкоджати моїй діяльності як народного депутата України і здійснення мною депутатської діяльності: роботою зі зверненнями громадян, парламентській роботі тощо», – йдеться в листі Савченко, адресованому генеральному прокурору.

Зокрема, вона просить надати дозволи зустрітися з її помічниками-консультантами Тетяною Сапсай, Іриною Юзик, Тетяною Проторченко і Сергієм Калякою.

Минулого місяця Надію Савченко, яку підозрюють у плануванні теракту, суд арештував до 20 травня. На суді вона заявила про початок голодування.

Народному депутату інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.