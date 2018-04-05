СБУ: Савченко відмовилася від перевірки її свідчень на поліграфі

Служба безпеки України заявляє, що депутат Верховної Ради Надія Савченко, підозрювана у плануванні теракту, відмовилася від перевірки своїх свідчень на поліграфі.

Експертиза була призначена на 5 квітня, її мали провести експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

«Савченко була заздалегідь повідомлена про факт, місце і час проведення психологічної експертизи з використанням поліграфу й у встановленому законом порядку отримала наявні у слідства докази, якими обґрунтовується її підозра. Натомість підозрювана у присутності експертів відмовилась брати участь у дослідженні, висунувши нові вимоги – надати їй спочатку для ознайомлення всі наявні у слідства матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій», – заявляють в СБУ

У службі наголошують, що вимоги сторони захисту щодо надання їм всіх наявних у слідства матеріалів для підготовки до проведення експертизи «не передбачені жодною статтею Кримінального процесуального кодексу України».

Водночас захист Савченко заявив, що вона пройшла частину експертизи.

Як повідомив виданню «Українська правда» адвокат Савченко Дмитро Бугай, психофізіологічна експертиза із застосуванням поліграфа проводиться у два етапи: розмова з психологом і допит на поліграфі.

«Сьогодні відбулася перша частина. Розмова з психологом. Вона тривала близько 40 хвилин», – сказав Бугай. Він відмовився назвати питання, які ставив психолог, пославшись на таємницю слідства. Наразі висновку психолога ще немає, але адвокат запевнив, що Савченко «психічно абсолютно здорова».

Він додав, що захисники Савченко теж хочуть, щоб був допит на поліграфі, і клопотатимуть про це, коли отримають матеріали провадження.

«Ми хочемо, щоб захист також мав можливість поставити питання на цьому допиті. Ми сподіваємося, що слідство розгляне наше клопотання і поставить не лише свої питання, а й ті питання, які хоче поставити сторона захисту», – сказав Бугай.

У СБУ заявили, що проведення психологічної експертизи із використанням поліграфа передбачає конкретні відповіді досліджуваного у формі «так/ні» на поставленні експертом запитання, сформовані виключно у межах і по суті оголошеної підозри, «яка є розпорядженні захисту, самої підозрюваної і представників ЗМІ».

Минулого місяця Шевченківський районний суд Києва арештував Надію Савченко до 20 травня. Народному депутату інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

На суді вона заявила про початок голодування.

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.