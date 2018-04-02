Віра Савченко написала Трампу відкритого листа

Голова політичної партії «Громадсько-політична платформа Надії Савченко», сестра заарештованої депутатки Віра Савченко звернулася з відкритим листом до президента США Дональда Трампа з проханням звернути увагу на «імітацію антикорупційної діяльності» та «політичні утиски» в Україні.

Текст листа, а також переклад Савченко опублікувала сьогодні на своїй сторінці у Facebook. Документ датований 22 березня.

У листі Віра Савченко називає рішення про арешт сестри «політично вмотивованим, спрямованим на усунення опозиційного конкурента діючій владі, що є неприйнятним у демократичному суспільстві» і закликає забезпечити міжнародний нагляд за її справою.

«Починаючи з кінця 2016 року Савченко Надія отримали три попередження щодо замаху на її життя, у випадку не зміни політичного курсу, а також спроб шантажу, який полягав у погрозах оприлюднити дані, що, нібито, можуть завдати шкоди її авторитету політика. Моя сестра, Надія Савченко, будучи сильною та вольовою людиною, офіцером Збройних сил України не піддалася вказаним погрозам та шантажу. Відносно неї було сфальсифіковане кримінальне провадження, за, нібито, спробу повалення державної влади», – йдеться у документі.

23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав Надії Савченко, підозрюваній у плануванні теракту, запобіжний захід у вигляді взяття під вартубез можливості внесення застави до 20 травня.29 березня апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Народному депутату інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.