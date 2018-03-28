Савченко знімає вишиванку і «йде в президенти»

Київ – З-під арешту – в президенти: підозрювана в підготовці теракту у Верховній Раді депутат Надія Савченко заявила про намір брати участь у виборах глави держави. На офіційній сторінці політика у Facebook розмістили відеоролик, де вона перевдягає вишиванку на тільник, пропонує зміну політичної системи і хоче від глядачів «рішення вже сьогодні». На думку політологів, у подальшому можуть з’являтись нові відео, покликані зберігати на Савченко фокус суспільної уваги і відродити «з попелу» її політичний капітал.

Нова заява Надії Савченко з’являється напередодні розгляду апеляції на її арешт і має на меті, принаймні, знову нагадати про неї, а в результаті спробувати перетворити діячку, що втрачала підтримку й увагу, на такого собі «політичного фенікса», вважає політолог Олексій Якубін.

Водночас, образ Савченко як політика, на переконання Якубіна, недостатньо розкритий: з одного боку, українці бачать образ, який для неї створили інші політики під час її перебування за ґратами в Росії, але з іншого боку, вони чують заяви самої Савченко, і ці меседжі дисонують один з одним.

Цей ролик, мені здається, знімався, коли вона ще була вільна, але, ймовірно, після того, як стало зрозуміло, що все йде до суду

«Цей ролик, мені здається, знімався, коли вона ще була вільна, але, ймовірно, після того, як стало зрозуміло, що все йде до суду і що в подальшому мова може йти про затримання й арешт. Я думаю, що ці ролики почали зніматися, коли почала розгортатися ситуація із затриманням Рубана. Бо ми пам’ятаємо, що Надія Савченко приходила на суд, коли йому теж обирали запобіжний захід. До речі, я не виключаю, що там буде ще якийсь ролик, бо є ще досить тривалий час, поки справа Надії Савченко почне розглядатись по суті», – зазначає він.

​Ці відеоролики навряд чи допоможуть Савченко, тому що запиту на «сильну руку», яку вона нібито пропонує, в Україні немає, вважає директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

Це нагадує більше на якісь маневри, і нерозуміння тих людей, що пишуть ці сценарії, що Україна трохи від Росії відрізняється

«Все це, як мені видається, нагадує більше якісь маневри. Нерозуміння тих людей, що пишуть ці сценарії, що Україна трохи від Росії відрізняється, і такі методи, які там працювали, тут не матимуть результату, – каже він. – Ми чітко маємо зрозуміти, що на всі ці ролики потрібен фінансовий ресурс. Судячи з того, що вона заявляла, у неї нічого немає і не було, тож ми розуміємо, що ці ресурси звідкись прийшли».

​ Чого хочуть виборці?

За винятком нинішнього президента Петра Порошенка, усі інші кандидати виходять із критикою і намагаються використати протестні настрої в суспільстві, тож висловлені в ролику заяви Надії Савченко не є унікальними, зауважує Ірина Бекешкіна, український соціолог, директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

«Але що стосується Савченко, то ви ж бачили: якщо на захист Саакашвілі хоч якось люди виходили і далеко не всі були проплаченими, то тут взагалі серед загалу це пройшло абсолютно непоміченим», – каже вона.

Схожу думку висловлює соціопсихолог Віктор Пушкар: «Суспільство любить такі шоу, але говорити, що в нас усіх таких персонажів підтримують, це перебільшення. Іноді владу не люблять за справи, а іноді просто за інерцією. Інша справа – підтримувати маргінальних персонажів, за якими не стоїть жодного конструктиву. Наприклад, до вас приходить додому людина і каже: треба міняти систему, а потім виявляється, що вона не відрізняє електричний дріт від труби водогону – чи довірите ви їй міняти систему?»

23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді взяття під варту без можливості внесення застави до 20 травня. Суд вважає, що Савченко може незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню.

Їй інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».