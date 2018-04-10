СБУ про обшук у квартирі Савченко: не варто створювати сенсації

У Службі безпеки України наголошують, що у рамках кримінального провадження щодо народного депутата Надії Савченко проводяться різні слідчі дії, зокрема обшуки.

У зв’язку з цим речниця СБУ Олена Гітлянська закликала не створювати «штучні сенсації».

«Триває розслідування, проводяться різноманітні слідчі дії, у тому числі й обшуки! Репортажі, на кшталт, у когось дома шукали гранатомети – це вже навіть не смішно, а не професійно! Майте терпіння, дайте слідчім виконати свою роботу і довести справу до суду», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

В ефірі телеканалу NewsOne мати Савченко повідомила, що обшуки вже завершилися.

«Правоохоронці пішли з квартири об 11 ранку, обшук тривав 2 години. Шукали зброю, напевно, думали, що тут гранатомети є», – сказала вона.

Минулого місяця Надію Савченко, яку підозрюють у плануванні теракту, суд арештував до 20 травня. На суді вона заявила про початок голодування.

Народному депутату інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.