Савченко 19 квітня була на експертизі – помічниця

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко, яка перебуває під арештом, 19 квітня була на експертизі в Київському міському центрі судово-психіатричної експертизи, повідомила її помічниця Тетяна Проторченко.

«Сьогодні Надію возили на експертизу (адресу, як завжди, отримали ввечері напередодні). Вона, як завжди, – незламна. Її сильна, потужна, неймовірно позитивна енергетика відчувається навіть здалеку», – написала Проторченко у Facebook.

Вона також виклала фото, але не уточнила, про яку саме експертизу йдеться.

У СБУ 16 квітня заявили, що Савченко і ще один фігурант її справи, керівник центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан відмовляються свідчити в справі про підготовку теракту.

У відомстві заявили, що наразі слідчі призначили 13 експертних досліджень зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійну судово-психологічну експертизу щодо перевірки правдивості свідчень Надії Савченко.

Згідно з повідомленням, також проведені допити свідків, які розповіли про «важливі фактичні дані», здійснюється огляд і аналіз документів та предметів, вилучених за місцями проживання й роботи Рубана й Савченко, перевіряється причетність до злочинів інших осіб.

У березні Надію Савченко, яку підозрюють у плануванні теракту, суд арештував до 20 травня.

Народному депутату інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.