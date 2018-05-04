Суд розглядає питання про продовження арешту Рубана

Шевченківський районний суд Києва 4 травня розглядає клопотання про продовження арешту голови громадської організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, якого підозрюють в підготовці терактів.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Рубан перебуває в залі суду.

Сторона обвинувачення наполягає на продовженні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права застави.

Водночас захист Рубана каже, що ті експертизи, які має провести слідство не обов’язково проводити так, щоб їхніх підзахисний був у СІЗО.

Суддя Павло Слободянюк, заслухавши сторони, вже пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

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Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося «запобігти масштабним терористичним актам», які мали бути вчинені у Києві й інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».

За його словами, зокрема, «з мінометів мали розстріляти центральну частину Києва… мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові, ішлося б про тисячі загиблих».

9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 6 травня.

Пізніше в цій справ заарештували народного депутата Надію Савченко.