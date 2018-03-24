СБУ за рік затримала 591 людину, підозрювану в тероризмі – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що протягом минулого року Служба безпеки України затримала 591 людину за підозрою в терористичній діяльності, зборі розвідувальної інформації і сприяння підтримуваним Росією бойовикам. Президент навів такі дані 24 березня на урочистостях з нагоди 26-ї річниці створення Служби безпеки України.

«Лише в минулому році десятки терористичних актів і диверсій були зупинені Службою безпеки. Підрозділами «Альфа» в районі проведення АТО здійснено понад сім тисяч спеціальних та оперативно-бойових заходів, у тому числі із недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп углиб країни. СБУ затримала 591 особу, причетну до терористичної діяльності, збору розвідінформації та сприяння бойовикам та російським окупантам», – сказав Порошенко.

За його словами, були викриті і притягнуті до відповідальності «десятки сепаратистів». «Лише 2017 року за статтею «Державна зрада» Кримінального кодексу України винесено вирок 13 зрадникам», – заявив президент.

Також, за словами Порошенка, набули чинності обвинувальні вироки щодо 11 осіб, причетних до фінансування тероризму.

Порошенко також вкотре похвалив спецслужбу за викриття «ворожого кубла, яке готувало масштабні теракти в Києві з численними жертвами», маючи на увазі затримання народного депутата Надії Савченко і колишнього переговірника Володимира Рубана.

Савченко і Рубан арештовані судами на два місяці за підозрою в підготовці терактів. Обоє свою провину заперечують.