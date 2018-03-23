СБУ заявляє про викриття в Києві діяльності офісу «прокремлівських хакерів»

Служба безпеки України заявляє про викриття в Києві діяльності офісу «прокремлівських хакерів».

У прес-центрі СБУ стверджують, що «підконтрольне ФСБ хакерське угруповання організовувало кібератаки, зокрема на об’єкти критичної інфраструктури, державні та банківські установи».

За даними відомства, фігуранти справи для приховування ідентифікації атак використовували сервіси анонімізації повідомлень, задіювали так звані «бот-ферми» для проведення спеціальних інформаційних операцій проти України.

Під час обшуків в офісі і за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили програмно-апаратні комплекси, серверне обладнання, комп’ютерну техніку і понад 50 тисяч карток мобільних операторів різних країн, додають в СБУ.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження за статтею 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Російська сторона цю заяву СБУ не коментує.

Влітку минулого року в Україні сталися кілька хакерських атак, зокрема, у червні була кібератака з використанням вірусу, який спочатку був названий Petya.A (пізніше – NotPetya).

У лютому цього року Білий дім звинуватив російських військових у проведенні наймасштабнішої в історії кібератаки з використанням вірусу NotPetya в червні 2017 році. Проте Москва звинувачення про причетність до цієї кібератаки називає «бездоказовими і безпідставними».