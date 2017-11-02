Україна є однією з найважливіших цілей діяльності хакерів, пов’язаних із Кремлем – ЗМІ

Політичні експерти та дослідники з різних країн світу вже не один рік вивчають методи Кремля в його кіберагресії, розповсюдженні дезінформації та пропаганди в західних країнах, маючи на меті дестабілізацію суспільств та просування власних інтересів. Одне з найбільших у світі інформаційних агентств The Associated Press проливає світло на нові факти щодо діяльності пов’язаних із Кремлем хакерських груп. Згідно з новим дослідженням, основні цілі цих груп розташовані не лише в Сполучених Штатах, але й в Україні, Росії, Грузії та Сирії.

Американське видання The Associated Press повідомляє, що хакерська група, під назвою Fancy Bear, яка нещодавно стала відомою через причетність до зламу серверів Демократичної партії США, німецького парламенту і французького телеканалу TV5, у період з березня 2015 року до травня 2016 року намагалася зламати сотні тисяч поштових скриньок у різних країнах.

Агентство повідомляє, що в Україні Fancy Bear намагалися зламати щонайменше 545 електронних скриньок, включно з поштою президента України Петра Порошенка та його сина Олексія, а також багатьох інших високопосадовців, зокрема, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У списку є й Сергій Лещенко – депутат Верховної Ради України, який допомагав розслідувати безготівкові платежі для колишнього керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, підозрюваному у зв’язках із Кремлем.

У США щонайменше 573 поштових скриньок американських високопосадовців стали об’єктами кіберагресії групи Fancy Bear. Серед цілей хакерів були, наприклад, електронні листи тоді ще держсекретаря США Джона Керрі та колишнього держсекретаря Коліна Пауелла, а також генералів НАТО.

У самій Росії хакерська група Fancy Bear також була доволі активною, переважно зосереджуючись на представниках опозиції та журналістах, серед яких відомий критик Кремля Михайло Ходорковський та понад сто представників громадянського суспільства, включно з опозиціонером Олексієм Навальним.

Дослідження, проведене за допомогою компанії Secureworks, також визначило, що основна активність хакерської групи припадає саме на московський робочий час із 9 ранку до 6 вечора з понеділка до п’ятниці.

Автори дослідження звертають увагу на те, що група людей, причетна до такої кібердіяльності, має бути дуже великою. Справа в тому, що одного зламу скриньок недостатньо, адже сотні повідомлень, отриманих із цих електронних листів, необхідно ще й проаналізувати. Для цього, в свою чергу, потрібен переклад з англійської, української, російської, грузинської, арабської та інших мов, йдеться у статті.

Висновки дослідження Associated Press базуються на вивченні 19 тисяч шкідливих посилань, які зібрала компанія Secureworks, що спеціалізується на кібербезпеці, а також десятках шахрайських електронних листів та сотнях інтерв’ю з жертвами хакерських атак. При цьому, це вже не вперше, коли групу Fancy Bear пов’язують із Кремлем, який називають «продовженням російських спецслужб».

1 листопада у США на слуханнях у двох комітетах Конгресу щодо втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року оприлюднили нові дані про російську політичну рекламу в соціальних мережах із метою вплинути на ці вибори. Матеріали переважно мали на меті знеславити кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон, або ж розпалити гострі соціально-політичні питання.

Серед таких матеріалів був, наприклад, заклик «Підтримай Гілларі, врятуй американських мусульман» зі світлиною Клінтон поруч із жінкою в мусульманскому хіджабі, або заклик «Вподобай і пошир, якщо хочеш заборони бурки в Америці» – тут був доданий натяк на те, що під повним покриттям усього тіла суворого мусульманського зразка може ховатися терорист. За словами конгресменів, це лише частина таких матеріалів, над іншими ще працюють і їх теж пізніше оприлюднять.

Зокрема, як заявили представники компанії Facebook, майже 150 мільйонів американців ознайомилися з цими політичними матеріалами й ділилися ними з іншими.

Голова компанії Facebook Марк Цукерберґ висловив своє розчарування через те, «що росіяни намагалися використати наші інструменти, для сіяння недовіри» та назвав їхні дії «неправильними». Він заявив, що компанія не буде цього підтримувати.

The Associated Press: «Ще один день в офісі: хакери, орієнтовані на американські вибори, працювали за московським робочим часом»