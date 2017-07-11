Після України, кремлівські хакери взялись за атомні станції США – ЗМІ

Російські урядові хакери намагались втрутитись в адміністративні системи низки електростанцій США, включаючи атомні станції, повідомляє Washington Post (WP), посилаючись на неназвані джерела в уряді США та в галузі. Bloomberg та Newsweek також повідомляють, що за кібератаками на атомні станції, найімовірніше стоїть Росія.

«Ми не звертаємо увагу на такі анонімні підробки», – прокоментував прес-секретар Кремля Пєсков у коментарі Bloomberg.

Наприкінці червня ФБР та Міністерство внутрішньої безпеки США видали спільне повідомлення для енергетичного сектору, в якому йшлося, що «просунуті та настійливі ворожі елементи» крали логіни та паролі, щоб проникнути до мереж енергокомпаній. В повідомленні про Росію не згадувалось, зазначає WP.

«Це – перший відомий випадок, коли хакери російського уряду проникли до мереж американських атомних станцій», – зазначили ряд посадовців уряду США та компаній в коментарі WP, вказавши, що проникнення може означати, що Росія хоче закласти базу для більш руйнівних хакерських атак.

Протягом цих атак, хакери змогли пробратись лише до систем, які обслуговують ділові та адміністративні задачі як, наприклад, систему кадрового забезпечення, але операційні задачі залишились неушкодженими.

«Не було жодного впливу на діяльність, – заявив Bloomberg Дженні Геґмен, прес-секретар Волф Крік, однієї з атомних станцій, на яку здійснено атаку, – це тому, що операційні комп’ютерні системи повністю відокремлені від корпоративної мережі».

Загроза хакерських нападів турбує енергетиків з грудня 2016 року, коли хакерам вдалось відключити частину енергосистеми України.