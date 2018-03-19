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19 Березень 2018, Київ 18:02
Новини | Події

СБУ: заблокували спроби популяризувати так звану «Житомирську народну республіку»

Служба безпеки України заявляє, що співробітники спецслужби заблокували спроби популяризувати в інтернеті так звану «Житомирську народну республіку».

Як повідомляє прес-служба СБУ, для створення необхідної «картинки зловмисники використали реальні персональні дані жителів Житомирщини, від імені яких зареєстрували фейкові акаунти».

«Російські пропагандисти використали особисту інформацію та світлини жительки одного з райцентрів області для створення спільноти так званої «Житомирської народної республіки». Цей ресурс також використовувався для поширення проросійської пропаганди, підтримки та популяризації терористичних організацій «Д/ЛНР». Жінка навіть не підозрювала про свою «причетність» до створення антиукраїнської сторінки», – йдеться у повідомленні.

У СБУ стверджують, що більшість облікових записів, з яких підтримували «лайками» антиукраїнські пости, мають ознаки «інтернет-ботів», лише деякі з них належать реальним користувачам соцмережі.

В СБУ раніше заявляли, що загалом протягом 2014–17 років заявляли про припинення функціонування сімнадцяти інтернет-спільнот у різних регіонах України так званих «народних республік» – так називали себе підтримувані Росією сепаратистські угруповання, більшість яких були ліквідовані.

З квітня 2014 року в Україні триває збройний конфлікт на Донбасі. Українська влада вважає терористичними підтримувані Росією угруповання «ДНР» та «ЛНР», які контролюють частини Донецької та Луганської областей відповідно.

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