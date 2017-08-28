СБУ повідомила про викриття адміністраторів антиукраїнських спільнот у соцмережах

Служба безпеки України повідомила, що її співробітники протягом серпня припинили діяльність кількох адміністраторів, які підтримували антиукраїнські спільноти в російських соціальних мережах «ВКонтакте» та «Одноклассники».

Правоохоронці встановили і затримали проросійських пропагандистів у Київській, Львівській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Чернігівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській і Сумській областях, мовиться в повідомленні.

Спецслужбісти навели кілька конкретних прикладів: «Оперативники спецслужби встановили, що мешканець міста Ватутіне на Черкащині поширював на власних сторінках у соцмережах антиукраїнські матеріали. Пропагандиста затримали на Київському залізничному вокзалі під час повернення з Москви з чергового інструктажу. У столиці так званий прес-секретар та активний учасник антиукраїнської сепаратистської організації створив низку ресурсів у соцмережах, які використовував для закликів до захоплення державної влади, поширення антиукраїнських матеріалів, підтримки військової агресії Росії проти України, просування ідей створення так званої «новоросії». Сепаратистський адміністратор з Хмельниччини за вказівками координаторів з Росії поширював через підконтрольні ресурси матеріали з публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України, антиконституційного усунення діючої влади, виправдовував агресію Росії і злочинні дії терористичних формувань «ЛНР»/«ДНР». В одній із груп він розмістив фото загиблих та поранених учасників АТО з цинічними коментарями. На Львівщині за завданням російських кураторів антиукраїнський пропагандист створив розгалужену мережу веб-ресурсів та спільнот у соціальних мережах – понад два десятки сторінок. На них чоловік розміщував заклики до захоплення державної влади та поширював антиукраїнські матеріали на підтримку військової агресії Росії проти нашої країни».

Як мовиться в повідомленні, «оперативники СБУ задокументували, що агітатори, яких фінансували куратори з російських спецслужб, отримали завдання активізувати антиукраїнську пропаганду саме напередодні Дня Незалежності». «Основним завданням кремлівських інформаційних найманців було створення картинки несприйняття центральної влади у декількох регіонах країни. Зловмисники, за вказівкою російських кураторів, зокрема, публікували заклики до повалення конституційного ладу, державної влади та порушення територіальної цілісності в країні. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справ співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами отримання завдань від російських кураторів та розміщення антиукраїнських матеріалів», – заявили у спецслужбі.

За виявленими фактами відкрито низку кримінальних проваджень за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство, повідомили в СБУ.

Загалом протягом 2014–17 років Служба безпеки України зареєструвала 72 кримінальні провадження, за матеріалами досудових розслідувань слідчих СБУ винесено понад 60 вироків особам, які здійснювали антиукраїнську пропаганду в російських соцмережах «ВКонтакте» та «Одноклассники». Оперативники спецслужби також припинили функціонування сімнадцяти інтернет-спільнот у різних регіонах України так званих «народних республік» – так називали себе підтримувані Росією сепаратистські угруповання, більшість яких були ліквідовані або які так і не змогли створити.