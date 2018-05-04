Суд продовжив арешт Рубана до 2 липня

Шевченківський районний суд Києва вирішив продовжити арешт голови громадської організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, якого підозрюють в підготовці терактів, на 60 днів.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суд задовольнив клопотання прокуратури. Рубан перебуватиме під вартою до 2 липня.

Захист Рубана, який просив суд звільнити їхнього підзахисного, має намір оскаржити рішення суду. ​

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося «запобігти масштабним терористичним актам», які мали бути вчинені у Києві й інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».

За його словами, зокрема, «з мінометів мали розстріляти центральну частину Києва… мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові, ішлося б про тисячі загиблих».

9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 6 травня.

Пізніше в цій справ заарештували народного депутата Надію Савченко.