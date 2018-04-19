Порошенко: за останніх 3,5 роки СБУ попередила понад 400 спроб терактів

Президент України Петро Порошенко заявляє, що за останніх 3,5 роки Служба Безпеки України попередила понад 400 спроб терористичних атак в різних регіонах України.

«Росія веде підривну війну проти України на всіх фронтах. Ми бачили спроби організації терористичних атак всередині країни – Служба безпеки України за 3,5 роки попередила більше 400 спроб терористичних атак в різних регіонах України», – сказав Порошенко під час наради з питань протидії інформаційній агресії Росії.

За його даними, значна частина затриманих за підозрою в терактах пройшла підготовку в таборах на території Росії.

«Частина з них пройшла підготовку в відповідних таборах на території Ростовської, Белгородської, Курської областей, а також на території незаконно анексованого Криму», – уточнив він.

За даними президента, протягом минулого року Служба безпеки України затримала 591 людину за підозрою в терористичній діяльності, зборі розвідувальної інформації і сприяння підтримуваним Росією бойовикам.

Минулого місяця силовики затримали народного депутата Надію Савченко, її серед іншого, підозрюють в плануванні теракту.

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію».

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов.

Савченко і Рубан арештовані судами на два місяці за підозрою в підготовці терактів. Обоє свою провину заперечують.