Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт голови громадської організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана. Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів. Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, що була прихована у меблях. Під час судового засідання, де розглядали продовження запобіжного заходу, Рубан заявив, що чекає розгляду справи по суті, та наголосив, що в той день був впевнений, що бере участь у військовій операції.