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04 Травень 2018, Київ 18:54
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«Мені обіцяли перехід лінії фронту під прикриттям військової розвідки» – Рубан на суді (відео)

«Мені обіцяли перехід лінії фронту під прикриттям військової розвідки» – Рубан на суді (відео)
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Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт голови громадської організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана. Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів. Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, що була прихована у меблях. Під час судового засідання, де розглядали продовження запобіжного заходу, Рубан заявив, що чекає розгляду справи по суті, та наголосив, що в той день був впевнений, що бере участь у військовій операції.

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