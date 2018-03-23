Шевченківський районний суд міста Києва 23 березня призначив народному депутатові Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб без можливості застави. Адвокат Надії Савченко Віктор Чевгуз вже заявив, що захист буде оскаржувати це рішення і подасть апеляцію. Сама народний депутат оголосила голодування. За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям. Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію». Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.