Грицак: бойовики «ДНР» внесли Рубана в списки на обмін

Підтримувані Росією бойовики з угрупованні «ДНР» внесли голову організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана в списки на обмін утримуваними особами з Києвом, заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак у Черкасах.

«Ми самі були здивовані, коли отримали цю інформацію. Володимира Рубана заявила до обміну донецька сторона, включила у список тих, в обміні кого вони зацікавлені. Це говорить про те, для кого він справді є цінним», – сказав Грицак.

Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося «запобігти масштабним терористичним актам», які мали бути вчинені у Києві й інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».

За його словами, зокрема, «з мінометів мали розстріляти центральну частину Києва… мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові, ішлося б про тисячі загиблих».

9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 6 травня. Потім арешт продовжили до 2 липня.

Пізніше в цій справ заарештували народного депутата Надію Савченко.