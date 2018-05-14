Рубан може бути свідком в Гаазі – Хороших

Бойовики можуть вимагати обміну Володимира Рубана, щоб дискредитувати його, припускає безпековий експерт Василь Вовк. Сама ця вимога, підкреслює він, ще не означає провини колишнього переговірника. Натомість координатор «Група Патріот», яка також займається звільненням українських полонених, Олег Хороших переконаний – видачі Рубана домагаються російські спецслужби, адже він може бути небезпечним свідком проти Кремля в Гаазі.

Експерт з питань державної безпеки Василь Вовк припускає, що у Володимира Рубана є цілком реальні шанси опинитися за ґратами.

Рубан сім років запросто отримає

«Якщо навіть відкинути весь той набір статей, злочини, які йому (Рубану – ред.) інкриміновані, то в нього залишиться стаття 263 – незаконне поводження зі зброєю, а там до семи років. Враховуючи резонанс, налаштованість, інші питання, які будуть підняті, він ці сім років запросто отримає», – впевнений Вовк.

Однак сам факт того, що бойовики включили колишнього переговірника до списку, на думку фахівця, не є аргументом проти нього.

Десятки народних депутатів ховаються за кордоном. Хіба це є доказом їхньої провини?

«Коли кажуть, що це є одним із доказів його провини – це повна нісенітниця з юридичної точки зору. В нас десятки народних депутатів ховаються за кордоном. Хіба це є доказом їхньої провини? Ні, звичайно. Ідеться про те, що ми розуміємо, що вони не білі й пухнасті, і рильце в них не те що в пушку, а глибоко заросло. Тому говорять про це невігласи і люди юридично неосвічені, з повним правовим нігілізмом».

Більш того – Вовк припускає, що подібна вимога могла умисно дискредитувати Рубана.

В кого є можливість публічних висловлювань, той має велику перевагу над іншими

«Публічно Рубану дають нібито ще один доказ – він же винен, бачите, його бойовики вимагають, значить, він на них працював. З іншого боку, таким чином ніби кидають тінь... на ту сторону. І ще один аспект цієї ситуації – в кого є можливість публічних висловлювань, той має велику перевагу над іншими. Він може сказати те, на що не може відповісти інша особа», – зазначив експерт в ефірі Радіо Свобода.

Натомість політолог Микола Давидюк вважає, що вимога «ДНР» внести Рубана в списки на обмін полоненими показує, на кого він насправді працює.

Якщо вони ще й попросять Савченко, то тоді це буде й підтвердження, на кого справді працювала Савченко

«Те, що «ДНР» вимагає його повернення, говорить про істинні мотиви походження його діяльності, чия він людина. Якщо вони ще й попросять Савченко, то тоді це буде й підтвердження, на кого справді працювала Савченко – на Україну чи на Росію. Тому тут насправді дуже просто, вони вирішили, що їм простіше його повернути, вони розуміють його політичну неспроможність обиратися до парламенту чи будь-що інше. Ті речі, на які його сюди командирували, не пройшли, тому намагаються його повернути. А в себе будуть подавати під соусом, що він займався обміном заручників, і що начебто Україна «невдячна» тій роботі, що він робив», – припускає Давидюк.

Координатор громадської організації з обміну та звільнення полонених «Група Патріот» Олег Хороших також вважає, що внесення до переліку на обмін говорить проти Рубана. Втім, таку ініціативу він приписує не бойовикам угруповання «ДНР», а російським спецслужбам.

Рубан – це проект російських спецслужб

«Рубан – це проект російських спецслужб, який розроблявся не один рік. Також показують деякі його вчинки, що він неавтономно діяв як в обміні полонених, так і в перевезенні зброї. Думаю, слідство пізніше покаже багато фактів причетності Рубана до російських спецслужб і те, що він був підготовлений російськими спецслужбами», – припускає Хороших.

Припущення, що такий крок має на меті дискредитацію Рубана, громадський діяч відкидає.

Я не думаю, що хтось хотів його підставити

«Це людина, яка спочатку спокійно переміщалася на окуповані території, потім він самостійно переміщався, незважаючи на заборону його в’їзду, разом із Савченко на окуповані території. Я не думаю, що ця людина діяла самостійно або хтось хотів його підставити».

Хороших припускає, що українська влада може видати Рубана угрупуванню «ДНР», однак побоюється, що дискусія навколо цього може уповільнити переговори щодо наступного обміну.

Рубан може багато чого розказати про присутність російських військ на Донбасі

«Тут можливі два варіанти. Перший: Рубан буде засуджений і потім буде свідком в Гаазі, тому що не секрет, що Рубан може багато чого розказати про присутність російських військ на Донбасі, може розказати про деякі цікаві події, які будуть використані в Гаазі. Другий варіант: засудження Рубана. Він отримає деякий термін і потім буде можливий обмін», – прогнозує він.

За припущенням Хороших, слідчі дії та винесення вироку Рубанові займуть два-три місяці. Він впевнений: Кремль зацікавлений в тому, щоб забрати колишнього учасника переговорів з України.

«Як показує практика, будь-які проколи, які були в російських спецслужб – вони всілякими шляхами намагались забрати своїх агентів, щоб їх в подальшому не використали проти самих спецслужб Росії. Впритул до того, що деяких нейтралізували. Не виключено, що Рубана заберуть і потім він десь дінеться», – міркує громадський діяч.

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