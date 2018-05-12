Ірина Геращенко: вимога бойовиків щодо Рубана ускладнює обмін

Заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що вимога бойовиків із угруповання «ДНР» внести ім’я голови організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана у списки на обмін утримуваними особами ускладнить переговори про такий обмін.

«Усе це виглядає дуже дивно. Й ускладнює й без того непрості переговори про звільнення наших хлопців…» – написала у фейсбуці Геращенко, яка нині виконує обов’язки представника президента України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську. Вона також є там представником України в робочій підгрупі з гуманітарних питань, яка, зокрема, й займається питаннями утримуваних осіб.

«Тим, хто пише, що, мовляв, за цю людину можна багато кого забрати, мушу зауважити: бойовики оцінюють його не так важливо й готові забрати хіба що в форматі 1-1, що неприпустимо», – додала вона.

Раніше 12 травня голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що бойовики з підтримуваного Росією угруповання «ДНР» внесли голову організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана у списки на обмін утримуваними особами з Києвом.

«Ми самі були здивовані, коли отримали цю інформацію. Володимира Рубана заявила до обміну донецька сторона, включила у список тих, в обміні кого вони зацікавлені. Це говорить про те, для кого він справді є цінним», – сказав Грицак, перебуваючи в Черкасах.

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Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Як раніше заявляв Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося «запобігти масштабним терористичним актам», які мали бути вчинені у Києві й інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».

За його словами, зокрема, «з мінометів мали розстріляти центральну частину Києва… мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові, ішлося б про тисячі загиблих».

9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 6 травня. Потім арешт продовжили до 2 липня.

Пізніше в цій справі заарештували народного депутата Надію Савченко.