Кримського журналіста Семену включили у «список на обмін» - Геращенко

Кримського журналіста Миколу Семену, засудженого в Криму, українська влада включила в список українців, яких пропонують Росії обміняти на 23 засуджених росіян. Інформацію про це повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко.

«Ми зараз дуже артикулюємо це питання», – сказала Геращенко.

У понеділок 4 червня Ірина Геращенко заявила на засіданні погоджувальної ради у Верховній Раді, що українська влада готова провести обмін 23 засуджених росіян на українських громадян, засуджених у Росії.

За її словами, «росіян, засуджених в Україні за причетність до терористичних актів, підготовку терактів, за злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України готові передати їх Росії заради звільнення Сенцова, Кольченка, Клиха, Гриба й інших».

Автора Радіо Свобода і Крим.Реалії, кримського журналіста Миколу Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

У вересні 2017 року суд в Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю на три роки.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і ряд міжнародних організацій засудили винесений Семені вирок.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Том Кент назвав необґрунтованими звинувачення проти журналіста Миколи Семени, також зазначивши, що вирок, винесений підконтрольним Кремлю судом у Криму, має бути скасований.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують 64 людини.

Водночас, за даними, які оприлюднила співкоординаторка «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак, кількість бранців все ж таки більша - це 71 людина.