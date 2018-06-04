«Станіслав Васін взяв на себе небезпечну роль – розповідати правду з того боку лінії фронту» – Марі Йованович

Світ побачила книжка Станіслава Асєєва, більш відомого під псевдонімом Васін. Але презентація відбулася без автора, бо вже понад рік Станіслав Васін перебуває у полоні угруповання «ДНР». «В ізоляції» – книжка з подвійним змістом. Це одночасно і збірка матеріалів Васіна, і посилка на місце його утримання. Бойовики тримають журналіста в колишньому культурному фонді «Ізоляція», де зараз – тюрма угруповання «ДНР».

Станіслав Асєєв (Васін), автор Радіо Свобода та низки українських видань, вважав за потрібне писати про Донецьк і його людей для України і світу. Він усвідомлював ризики, вживав заходів безпеки та навіть ділився своїм досвідом із колегами, але зрештою – потрапив у катівні збройного угруповання «ДНР». Від 2 червня 2017 року редакція втратила з ним зв’язок, 5 червня 2017 року його однокурсник Єгор Фірсов, з яким сконтактувала мати, повідомив про зникнення Стаса. Є також свідчення про те, що Стаса затримали раніше, 10 травня, і останній місяць він виходив на контакт із редакторами вже «під наглядом».

Зараз Станіслава Асєєва (Васіна) утримують у Донецьку на території колишнього заводу, а згодом арт-фонду «Ізоляція». Підконтрольні Росії бойовики захопили культурний центр у 2014 році та перетворили його на концтабір. Назва книжки – «В ізоляції» – поєднує кілька смислів. Це і стан, у якому вже п’ять років живе частина країни: позбавлена здорового інформаційного оточення, залякана і переслідувана. Це і ситуація, у якій опинився Станіслав. Це і тюрма, на яку перетворили місце, куди колись люди приходили за сучасною культурою.

Тому символічно, що презентація книжки відбулася у фонді «Ізоляція», який у 2014 році виїхав у Київ. Тільки от автора збірки на презентації не було. За його визволення зараз борються його рідні, журналістська спільнота і українські перемовники в мінській Тристоронній контактній групі.

«Місія Радіо Свобода полягає в тому, щоб доносити інформацію на окуповані території, а також отримувати інформацію звідти. Для нас ця справа дуже болюча, бо ми так само несемо відповідальність за те, що наш колега перебуває за ґратами. Я думаю, що це урок для багатьох українських ЗМІ і нагода говорити про те, як нам працювати з блогерами та громадянськими журналістами на окупованих теренах, для того, щоб їх захистити», – сказала директор української служби Радіо Свобода Мар’яна Драч.

Стас – безкомпромісна людина, він не міг в обставинах окупації не писати правду про те, що бачить, розповідає викладач Асєєва, вчений-релігієзнавець, колишній в’язень угруповання «ДНР» Ігор Козловський.

«Він ніколи ні до кого не пристосовувався. В нього завжди була особиста думка, яку він відстоював. Він вирішив не мовчати. Писав свої враження від того, що відбувається. Він спілкувався зі всіма: з сепаратистами і зі звичайними людьми. Але він писав такі деталі, через які вони (сепаратисти – ред.) дихали йому в спину. Через півроку, коли я перебував у в’язниці, до мене прийшли з так званого «МДБ» і спитали, чи залишилися тут мої учні. Я сказав, що всі виїхали. Тоді спитали: а хто такий Стас Васін? Тоді вони сказали, що в них є його голос, вони знають, де він живе, як вдягнений, тому що він це описував. Я відповів, що, мабуть, Васін – це збірний образ», – розповів Козловський.

Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович наголосила на вимозі звільнення Станіслава Асєєва.

«В цей важкий час, коли Україна є мішенню дезінформації, робота журналістів є надзвичайно важливим внеском у захист України. Станіслав взяв на себе дуже важливу і надзвичайно небезпечну роль – розповідати правду з того боку лінії фронту. Я сподіваюся, що презентація цієї книжки ще раз нагадає всім, що Донбас – це Україна. В чому я хочу бути впевнена, так це в тому, що як «Ізоляція» відродилась тут, так і Стас відновить свою свободу і зможе писати у вільній Україні», – заявила Йованович.

Про те, в якому стані перебуває Станіслав, стало відомо від колишнього полоненого, який сидів деякий час у сусідній зі Стасом камері на етапі допитів в «МДБ». Віктор був звільнений під час останнього великого обміну у грудні 2017 року. От що він розповідає.

«Його спіймали 10 травня 2017 року, на площі Леніна, кілька разів його возили на його зйомну квартиру, і він писав під їхнім контролем, до того моменту, коли вирішили зімітувати пограбування його квартири. Для сюжету про Ясинувату його вже возили в наручниках. Його катували струмом, підключаючи до вух. Стас говорив, коли пропускали струм, то аж очі вилазили, причому пускали на рівні 30 одиниць, і пообіцяли довести до 100, це напевно, вольти. Били так, що вся нижня частина тіла чорна була. Але свого часу йому дозволили писати. Дали ручку і листочки. Він писав дописи. У той час, як давали можливість поговорити, він зачитував те, що писав. Писав про те, як перебував в камері», – поділився своїми спогадами про перебування у в’язниці поруч зі Стасом колишній полонений.

Дуже показово, що інформацію про те, що Васін затриманий, повідомила не родина Стаса, не тристороння контактна група, а союз журналістів Росії, каже Ірина Геращенко, уповноважена з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях.

«Це ще раз свідчить про те, що ті представники «ЛДНР», що є в Мінську, – повністю залежні від Росії люди. На жаль, попри всі наші зусилля, щоб Станіслав був серед тих, кого нам вдалося звільнити в грудні 2017 року, його ім’я з незрозумілих нам причин не було включено до цього списку. Серед тих людей, за яких ми просто билися, щоб звільнити, в окупації залишається 8 військових і Станіслав», – каже Геращенко і додає, що боротися за визволення Станіслава Асєєва будуть до останнього.

Радіо Свобода, друзі та колеги Стаса сподіваються, що наступного року книжку буде презентовано вдруге, але вже з участю Станіслава Асєєва. А доти – сподівання на те, що розголос і привернення уваги до справи Васіна дасть можливість витягти його з полону. А крім того, дасть Станіславу відчути те, що про нього не забули і чекають його повернення на волю.

«В ізоляції» – книжка не для продажу, отримати її можна, залишивши заявку в приватному повідомленні на сторінці Донбас.Реалії.

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