ОБСЄ закликає звільнити журналіста Асєєва, якого рік утримують бойовики в Донецьку

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликає до негайного звільнення журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва, який вже рік перебуває в тюрмі бойовиків угруповання «ДНР».

«Продовження нелегального ув’язнення Станіслава Асєєва є жахливим і не може толеруватися. Журналіста утримують вже протягом цілого року, а відсутність доступу до нього лише посилює стурбованість його долею. Я закликаю його негайно звільнити з гуманітарних причин і зі справи принципу», – цитує Дезіра прес-служба ОБСЄ.

Він закликав представників усіх країн-членів ОБСЄ посилити тиск на «будь-яких відповідальних осіб у Донецьку» з вимогою звільнити Асєєва.

Напередодні перший заступник голови Верховної Ради України, член гуманітарної підгрупи ТКГ на переговорах у Мінську Ірина Геращенко закликала представника ОБСЄ Тоні Фріша відвідати журналіста, який перебуває в тюрмі бойовиків угруповання «ДНР».

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Зв’язок із Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня 2017 року. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. 16 липня минулого року екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю.

