Здоров’я журналіста Асєєва погіршується в полоні бойовиків – Фірсов

Здоров’я утримуваного бойовиками угруповання «ДНР» журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва погіршується, повідомив 21 березня екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов.

«Стас живий. Намагається триматись. Але скаржиться на стан здоров'я. Його й надалі мучає хронічний бронхіт, який у нього ще з дитинства. І сильний зубний біль», – повідомив Фірсов у Facebook.

За його словами, іноді зустрічатися з Асєєвим бойовики надають можливість лише його матері.

Фірсов вказав, що кілька спроб звільнити журналіста зірвалися.

«Довго не писав, тому що були сподівання на звільнення по одному з каналів комунікації, але він поступово зайшов у глухий кут. На жаль, нічого кардинально нового сказати не можу. У період обміну «всіх на всіх» обміняти Стаса не вдалось. Ми намагалися спілкуватися з ким тільки можливо. Задіяли як офіційні, так і неофіційні канали комунікації, у тому числі церковні, журналістські та політичні», – відзначив Єгор Фірсов.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив 20 березня, що під час свого візиту до Москви закликав до якнайшвидшого звільнення затриманого в Донецьку блогера і журналіста Станіслава Асєєва.

Зв’язок із Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня 2017 року. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. 16 липня минулого року екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю.