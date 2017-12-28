Організація «Репортери без кордонів» закликає звільнити з полону журналіста Асєєва

Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» закликає звільнити з полону донецького блогера і журналіста Станіслава Асєєва (Васіна).

«Ми закликаємо сепаратистів також звільнити журналіста Станіслава Асєєва», – сказав голова відділу Східної Європи і Середньої Азії цієї організації Йоганн Бір.



В організації привітали звільнення блогера Едуарда Недєляєва, якого понад рік утримували луганські сепаратисти.

«Ми раді, що Едуард Недєлєєв нарешті зможе возз’єднатися з сім’єю, навіть якщо ніщо не зможе компенсувати багатьох місяців перебування під вартою», – додав Бір.

Недєлєєв, якого затримали сепаратисти угруповання «ЛНР» у листопаді 2016 року, був засуджений до 14 років позбавлення волі за звинуваченням в шпигунстві та підбурюванні до ненависті.

Зв’язок із донецьким блогером і автором проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. У липні представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю.

Протягом останніх 1,5 року процес звільнення заручників був заблокований. 27 грудня на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін заручниками. Обмін був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагаються підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна людина вирішила залишитися на окупованій території. Київ передав сепаратистам 233 людини.

Після цього бміну, за даними СБУ, у полоні проросійських бойовиків залишаються 103 українських заручники.