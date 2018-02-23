Геращенко: Путін має бути адресатом звернення про звільнення журналіста Асєєва

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко обурилася спільною заявою журналістських об’єднань України та Росії щодо утримуваного бойовиками в Донецьку журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва.

«Це тільки в мене відчуття, що це фарисейство вищого ФСБшного ґатунку ? А адресат де? Звернення до кого? Чому там немає конкретного адресата? Звільнення Асєєва залежить виключно від президента Путіна, який може сьогодні подзвонити поставленому ним ватажку бойовиків, і Станіслав, як і всі інші заручники в ОРДЛО , вийдуть на волю», – написала Геращенко у Facebook 23 лютого.

«Як взагалі можна підписувати спільні заяви з тими, хто формує громадську думку в РФ, що Україна і українці – ворог? Хто бере участь у допитах наших заручників на камеру. Мене нудить від цієі публічно обраної політики «двє страни – одна прафєсія». Рада, що ніколи не була членом спілки, бо зараз мені б було за це соромно», – додала Геращенко, яка також працює в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи й обговорює, зокрема, звільнення заручників на Донбасі.

Представники Національної спілки журналістів України (НСЖУ) та Союзу журналістів Росії (СЖР) 22 лютого спільно висловили солідарність із українським журналістом, автором Радіо Свобода Станіславом Асєєвим, якого з червня 2017-го року бойовики угруповання «ДНР» незаконно утримують у Донецьку. Відповідну заяву, в якій міститься вимога звільнити Асєєва, активісти журналістських організацій обох країн погодили під час зустрічі у Відні під егідою Представника ОБСЄ з питань свободи медіа Арлема Дезіра.

«Ми стурбовані відсутністю доступу до Станіслава Асєєва та відсутністю інформації про стан здоров‘я журналіста», – йдеться в заяві.

Зв’язок із донецьким блогером і автором проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. У липні представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю.