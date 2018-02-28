Під час прес-конференції президента України 28 лютого 2018 року у Києві прозвучало запитання від журналіста стосовно участі кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука в українській делегації у «мінському процесі». Петро Порошенко заявив, що представник України у тристоронній переговорній групі у Мінську Віктор Медведчук був призначений на цю посаду колишнім очільником СБУ і виявився найбільш ефективним у питаннях звільнення заручників, оскільки, за словами Порошенка, такі рішення ухвалює безпосередньо Путін. Також президент наголосив, що Віктор Медведчук є представником лише частини української делегації у переговорному процесі, що відповідає виключно за питання звільнення заручників і обміну полоненими.