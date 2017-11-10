«Чорні чоловічки» Медведчука («Схеми» | Випуск №150)

Віктор Медведчук використовує ексклюзивне право прямого авіасполучення між Україною та Росією не тільки для переговорів щодо заручників, з’ясував журналіст Михайло Ткач. Під час цього розслідування охоронці підприємця напали на знімальну групу програми. А міжнародний фахівець у галузі свободи ЗМІ Джоан Барата оцінив та прокоментував випадки перешкоджання професійній діяльності журналістів «Схем». Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».