Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
10 Листопад 2017, Київ 16:25
Відео

«Чорні чоловічки» Медведчука («Схеми» | Випуск №150)

«Чорні чоловічки» Медведчука («Схеми» | Випуск №150)
Будь ласка, зачекайте
0:29:05
0:00:00 /0:29:05
ЗАВАНТАЖИТИ

Віктор Медведчук використовує ексклюзивне право прямого авіасполучення між Україною та Росією не тільки для переговорів щодо заручників, з’ясував журналіст Михайло Ткач. Під час цього розслідування охоронці підприємця напали на знімальну групу програми. А міжнародний фахівець у галузі свободи ЗМІ Джоан Барата оцінив та прокоментував випадки перешкоджання професійній діяльності журналістів «Схем». Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG