Представник ОБСЄ Дезір заявляє, що у Москві закликав до якнайшвидшого звільнення Асєєва

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявляє, що під час свого візиту до Москви закликав до якнайшвидшого звільнення затриманого в Донецьку блогера і журналіста Станіслава Асєєва.

«З 2014 року наш офіс організував низку зустрічей між Україною і Росією…ми видали спільну заяву щодо звільнення Станіслава Асєєва…Безумовно, спільні заяви – це важливо, але очевидно, що ми всі будемо святкувати тоді, коли відбудеться звільнення. Через те, що немає правого підґрунтя для такого затримання, ми не можемо його відвідати…коли я перебував з візитом у Москві, я закликав до якнайшвидшого звільнення Станіслава», – сказав він під час зустрічі з журналістами в Києві.

Дезір також зазначив, що неприйнятною є ситуація, коли блогери і медіаактивісти не мають можливості працювати на Донбасі.

«Це означає, що люди на Донбасі не мають доступу до якоїсь альтернативної, вільної інформації», – наголосив представник ОБСЄ.

Представники Національної спілки журналістів України (НСЖУ) та Союзу журналістів Росії (СЖР) 22 лютого спільно висловили солідарність із українським журналістом, автором Радіо Свобода Станіславом Асєєвим, якого з червня 2017-го року бойовики угруповання «ДНР» незаконно утримують у Донецьку. Відповідну заяву, в якій міститься вимога звільнити Асєєва, активісти журналістських організацій обох країн погодили під час зустрічі у Відні під егідою Представника ОБСЄ з питань свободи медіа Арлема Дезіра.

Зв’язок із Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня 2017 року. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. 16 липня минулого року екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю.