Геращенко закликає представника ОБСЄ відвідати Асєєва у тюрмі бойовиків

Перший заступник голови Верховної Ради України, член гуманітарної підгрупи ТКГ на переговорах у Мінську Ірина Геращенко закликає представника ОБСЄ Тоні Фріша відвідати журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва, який перебуває в тюрмі бойовиків угруповання «ДНР».

«Враховуючи той факт, що МКЧХ жодного разу не мало доступу до заручників і політв‘язнів, офіційно звернулася до координатора ОБСЄ в гуманітарній групі Т. Фріша з вимогою негайно відвідати тюрми на окупованих територіях і провідати всіх наших військових, цивільних, в тому журналіста Асєєва, які роками залишаються без права на листування, на дзвінок, на посилку. Буду на цьому наполягати», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Українська сторона наполягає, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста негайно отримав доступ до тюрем на окупованих територіях Донбасу, додала Геращенко.

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Зв’язок із Станіславом Асєєвим, відомим за псевдонімом Станіслав Васін, зник 2 червня 2017 року. Бойовики понад місяць відмовлялися вказати, де перебуває Асєєв. 16 липня минулого року екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання в заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю.