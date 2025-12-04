Морпіхи заявили про оточення Мирнограда. Що відбувається в місті?

Мирноград повністю оточений щонайменше п'ять днів, заявили бійці 38-ї бригади морської піхоти hromadske. За їхніми словами, це триває з 29 листопада.

«У суботу одні наші (військові – ред.) намагалися зайти – підірвалися на міні. Інші намагалися вийти – вступили в контакт і відтяглися назад в місто. У нашому батальйоні крайня ротація була 12 листопада», – розповіло джерело в 38-й ОБрМП.

За словами одного з командирів, як пише видання, українські військові намагаються деблокувати гарнізон у Мирнограді і частково ці спроби вже мають успіх. Утримати місто можливо, якщо вдасться контролювати Родинське і Красний Лиман для налагодження логістики, додає командир.

У 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ 3 грудня повідомляли, що попри інтенсивність боїв, в районі Мирнограда Сили оборони провели кілька ротацій.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 4 грудня, що в Покровсько-Мирноградській агломерації триває надзвичайно складний етап оборони.

За його словами, в районі Покровська і Мирнограда українські військові блокують спроби агресора накопичити піхоту і просуватися в обхід цих міст.

