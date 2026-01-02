«Крила для Європи»: як у Брюсселі волонтери збирають дрони для України

Радіо Свобода познайомилося у Брюсселі із тими, хто на волонтерських засадах збирає дрони для України.

Як це почалося?

Які складнощі у цій справі?

Чому люди це роблять?

«Легше купити подарунок для дитини. А от ухвалити рішення купити компоненти для дрона уже не так просто», – розповідає Барт Тракимас, волонтер ініціативи «Крила для Європи» (Wings for Europe), про труднощі з допомогою Україні, на які досі наштовхується у західній Європі.

Барт живе у Брюсселі й уже понад два роки разом із друзями-європейцями має незвичне хобі – збирати дрони для України. Ініціатива починалася понад два роки тому з невеликої компанії знайомих, але з часом переросла у мережу волонтерів у кількох країнах – Бельгії, Франції, Литві, Люксембурзі, а віднедавна і в Німеччині.

«Ми збиралися з групою друзів – спочатку просто кілька, а потім дедалі більше людей. І зараз у нас уже десятки волонтерів, які збирають дрони у вихідні та вечорами», – розповідає Барт.

Правила безпеки

Із міркувань безпеки волонтери щоразу змінюють місця збору: працюють у гаражах чи приватних будинках. Приміщення знайти нескладно.

Значно важче – зібрати гроші на деталі. Вартість одного дрона – близько 350 євро.

«В багатьох головах, у свідомості людей, це інструмент, який можна використовувати для багатьох різних операцій і місій. Тож це складне питання. У Європі тут багато пацифізму», – пояснює Барт.

«Ми виробляємо інструменти – реальні інструменти, а не просто шкарпетки чи окопні свічки. Тому це складно», – додає він.

У той час як в країнах Балтії чи Польщі виготовлення дронів вдома – цілком звична практика, якою займаються і громадяни, і компанії, у центрі Європи, каже він, «потрібна велика сміливість, щоб пожертвувати на дрон, а щоб стати волонтером – ще більша», хоча, насправді, вони виготовляють не зовсім зброю зброю.

«Дрони – десь посередині між військовою та гуманітарною підтримкою. Бо ми виготовляємо лише комерційні дрони. Вже в Україні їх адаптують до бойових потреб», – пояснює Барт.

Такий дрон, ймовірно, можна купити десь у Європі, але готовим він був би значно дорожчим. Один волонтер може зібрати дрон за 3-5 годин, потім його тестують та виправляють помилки.

«Дев’яносто відсотків розмов – це про те, чому не працює цей дрон. Ми перебираємо тисячу варіантів, знаходимо рішення і такі: «Yes! Нарешті додумались!» І між нами виникає якийсь особливий зв’язок», – розповідає 21-річний Святослав Гарасимчук, перший український волонтер, який доєднався до ініціативи пів року тому.

Як виготовляти більше?

Святослав уже 10 років живе в Бельгії і після повномасштабного вторгнення займався пайкою дронів вдома разом зі своєю українською подругою. Та вирішив, що ефективніше буде робити це у більшій групі волонтерів.

«Якщо автоматизувати якісь процеси, можна виготовляти більше. Наприклад, якщо би я весь день робив «силові», то набив би руку, а Оля, яка робить мотори, до кінця робить їх все швидше, і тоді ми робимо як робив Ford у ХХ столітті», – каже Святослав.

Коли дрон перевірений, йому дають назву, яку замовляє людина, що пожертвувала кошти на дрон. Серед написів на корпусах – «За ненароджених немовлят!», «Хай живе демократія!», «Від Бельгії Україні!».

«Далі я не буду читати – це лайка на адресу жахливої людини, яка розпочала війну», – сміється Барт, підписуючи дрони під час спілкування з Радіо Свобода.

Разом з Бартом та Святославом у передріздвяний вікенд над дронами у квартирі одного з волонтерів в Брюсселі працює з десяток людей п’яти національностей. Не всі з них погоджуються бути показаними на камеру, однак усі чітко розуміють, для чого вони тут.

Чому вони це роблять?

«Це війна, в якій Україна фактично обороняється від нашого імені. Тож робити внесок – означає просто віддячити», – говорить волонтер Дангеліс.

Інший учасник ініціативи, Юстас, переконаний: війна вже давно вийшла за межі України.

«Україна – це Європа, війна вже триває в Європі, як і всі ці гібридні атаки – у Німеччині, Бельгії, Литві, Польщі, Данії, Іспанії – всюди. Якщо ми не будемо боротися всі разом, це прийде до наших дверей», – каже він.

Долучають до волонтерства і політиків. Так, у жовтні 2024 року «Крила для Європи» влаштували майстер-клас для депутатів Європейського парламенту з збирання дронів. На сторінках «Крил для Європи» – фото європейських комісарів, депутатів Європарламенту, міністерки оборони Люксембургу.

«Кожен політик, якого ви бачите на фото з дроном у руках або який позує з ним, означає, що він профінансував дрон – принаймні один. І багато хто з них самі везуть коробки або навіть цілі машини з нашими дронами в Україну, щоб не їхати туди з порожніми руками», – каже Барт Тракимас.

Наступна мета Барта – залучити як амбасадорів для збору коштів також зірок.

«Я просто погуглив – із 20 глобальних інфлюенсерів, які заявляють, що підтримують Україну і щось роблять, 19 – зі США або Великої Британії. Лише один – з країни Європейського Союзу. Це говорить багато про що. Це говорить про пацифізм», – говорить він.



«Коли є підтримка з боку європейського комісара, міністра оборони чи депутата Європарламенту – це одне. Але де так звана м’яка сила, де інші голоси? Один гучний голос може привернути увагу й пробудити свідомість мільйонів», – сподівається на підтримку Барт.

Адже охочих збирати дрони у «Крилах для Європи» наразі достатньо, бракує фінансування.