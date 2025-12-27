Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Суспільство

Закривають збір для ЗСУ за день: варять борщі. У Брюсселі відкрили благодійне кафе 

Борщ в Українському кафе солідарності
Борщ в Українському кафе солідарності

Коротко

  • Кафе, яке відкрили українські біженці в Брюсселі, працює щосуботи у соціальному просторі Le Poste
  • За день кафе може зібрати кілька тисяч євро на евакуаційні автомобілі та інше нелетальне обладнання для потреб ЗСУ.
  • Усі кухарі та офіціанти – волонтери, серед них не лише українці, але всі готують традиційні українські страви.

Кореспондентка Радіо Свобода для проєкту «Ти як?» відвідала волонтерське кафе у Брюсселі, щоб дізнатися як виникала така ідея і завдяки чому вдається за один день закривати збір на нелетальні потреби підрозділів Збройних сил України.

За столиком на терасі «Українського кафе солідарності» в Брюсселі вмощується компанія із 8 іноземців – бельгійці, французи та латвійці. Замовляють уже знайомий їм борщ та розпитують, що ще є в меню:

– У вас колись були голубці, чи є вони сьогодні?

– Ні, на жаль нема, меню змінюється щотижня. З капустою у нас є вареники.

– А без глютену – у вас є сирники?

Це кафе працює лише по суботах. Щотижня тут змінюється меню, але борщ та вареники є завжди. Цього разу борщ з грибами на червоному вині.

А замість сирників – «вишиванка»: млинці з сиром, вишнями та маком, які поєднують у собі кольори української традиційної сорочки.

Також у меню бендерики, зелені млинці зі шпинатом та сиром, тістечко «Картопля», торт «Мурашник» і ще багато усього.

Меню в Українському кафе солідарності
Меню в Українському кафе солідарності

«Дуже хороша їжа, і дуже гарні люди це організовують. Думаю, це кафе дуже популярне, тут переповнено майже кожні вихідні» – каже Борис з компанії іноземців, які замовляла борщі.

За одну суботу ми можемо повністю закрити чийсь збір в Україні
Марія Леванчук

Вони називають себе волонтерами для України – беруть участь у дискусіях про Україну на місцевому телебаченні, підтримують різні українські проєкти.

За іншим столиком пара літніх туристів французів. Кажуть, проходили повз, побачили, що це ініціатива з підтримки України, тож вирішили пообідати саме тут, бо вболівають за Україну.

Поруч – молодий бельгієць Малькіель, якого до кафе привела українська подруга:

«Раніше тут були картопля фрі та бутерброди – типові бельгійські речі, – жартує Малькіель, – Я б, мабуть, не зайшов, якби мене не запросили українські друзі. Але так я відкрив для себе нову кухню».

Кафе солідарності

Кафе працює у соціальному просторі Брюсселя Le Poste. Приміщення надається безкоштовно для благодійних та соціальних проєктів. Тут відбуваються виставки та концерти від різних спільнот Брюсселя, а по суботах простір у розпорядженні українців.

«Все почалося з того, що мій друг Данило, лідер організації Пласт в Брюсселі, звернувся до нашої організації «Від Люті» і запропонував цей проект», – розповідає співзасновник українського кафе Андрій.

Данило Дугін, співзасновник Українського кафе солідарності у Брюсселі бере замовлення у відвідувачів
Данило Дугін, співзасновник Українського кафе солідарності у Брюсселі бере замовлення у відвідувачів
«Вау, ми закриємо збір!»

Ідея не є новою, пояснює Андрій, адже схоже недільне кафе содлідарності працює від початку повномасштабного вторгнення в Антверпені при українській церкві. І там за понад три роки війни сума зібраної допомоги для ЗСУ уже сягає кілька сотень тисяч євро.

У Брюсселі поруч з українським кафе немає жодних українських організацій, тож на такий самий успіх тут не сподівалися. Відкрились всередині вересня 2025 року, і подівалися, що зможуть попрацювати бодай кілька разів. Але після першої ж зміни стало зрозуміло: проєкт матиме продовження.

«Коли ми закривали першу зміну – всі такі стомлені, виснажені, – сіли разом, і побачили, що ми зібрали багато грошей. І ми такі: «Вау, ми закриємо збір!». Ісі такі натхненні були», – розповідає волонтерка Анна Федорончук.

«За одну суботу ми можемо повністю закрити чийсь збір в Україні, – каже волонтерка Марія Леванчук. – Наприклад, ми збирали на роботизований комплекс для евакуації поранених військових для підрозділу «Нова» Третьої штурмової бригади. Це близько чотирьох тисяч євро – і нам вдалося повністю закрити цю потребу».

Марія Леванчук, волонтерка Українського кафе солідарності
Марія Леванчук, волонтерка Українського кафе солідарності

Зібрати кілька тисяч євро за один день роботи кафе вдається за рахунок того, що ніхто тут не отримує заробітньої плати – усі кухарі, офіціанти та менеджери – це волонтери.

Працюємо, щоб допомагати ЗСУ
Олена

«Ми не професійні ресторатори, ніхто з нас ніколи не мав кафе», – розповідає Марія Леванчук. Вона, як і більшість волонтерів, у Бельгії з тимчасовим захистом. Каже, не мають і технічного ресторанного забезпечення.

Наприклад, офіціанти спочатку брали замовлення, записуючи його на папірець, а тоді піднімалися на другий поверх на кухню, щоб його передати кухарям. Тепер заповнюють Google-форму, а інформація автоматично з’являється в таблиці на кухні та касі.

Куховарять в українському кафе жінки з волонтерського хабу «Воля».

«Хлопці прийшли, поїли борщів і запитали: «А якщо ми відкриємо кафе, зможемо?». Кажу, зможемо. Я думала, вони пожартували, але ж..», – розповідає кухарка Олена з Чернігова, яка потрапила в Бельгію з повномасштабним вторгненням.

До волонтерства тепер долучаються й іноземці – серед них є уже бельгійка, білоруска, грузинка.

«Працюємо, щоб допомагати ЗСУ», – підсумовує Олена.

  • Зображення 16x9

    Олена Абрамович

    Розповідаю про шлях України до Євросоюзу та НАТО, політику в Брюсселі, життя українців у Бельгії, культуру та кіно.

    Народилася на Волині, журналістиці навчалась у Києво-Могилянській академії. За подіями в Брюсселі активно стежу з 2014 року, відколи почала працювати брюссельським кореспондентом для українського телебачення. Із липня 2023 року – кореспондентка Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») в Брюсселі.

Форум

Проєкт Крим.Реалії

Recommended

XS
SM
MD
LG