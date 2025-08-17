Доступність посилання

Суспільство

Зібрали пів мільйона євро. Як бельгійський монастир Грімберген допомагає Україні

Абатство Грімберген. Бельгія, 10 серпня 2025 року
Коротко

  • Бельгійське абатство Грімберген, що має майже тисячолітню історію, тричі було дотла спалене під час середньовічних воєн. Монахи його завжди відбудовували. А нинішнє покоління ченців і вірян допомагає Україні.
  • Бельгійські монахи взяли під опіку Чернігів – саме звідти родом вірянка, з якої почалася ця гуманітарна місія.
  • Монастир Грімберген облаштував укриття у кількох чернігівських дитсадках і школах, передав до регіону з півтора десятки карет швидкої і регулярно надсилає повні фури гуманітарної допомоги.
  • За час повномасштабної війни абатство зібрало на допомогу Україні пів мільйона євро.

Репортаж Радіо Свобода із бельгійського абатства Грімберген, яке взяло під опіку Чернігів і привозять гуманітарну допомогу на сотні тисяч євро.

Упродовж століть богослужіння у видатному бельгійському абатстві Грімберген, на весь світ відомим своїми традиціями пивоваріння, відбуваються за звичним сценарієм. Але останні роки вкорінили нову традицію: молитися за Україну й збирати кошти для її жителів.

«Коли бачимо українські будинки, що лежать у руїнах, – наше серце обливається кров’ю. Ми прості, звичайні люди. Але лідери Європи мають проявити твердість...

Чому важливо допомогти? Бо хочемо відновити свободу всюди», – каже Фред де Шауерш, бельгієць, що регулярно жертвує кошти на потреби України в церкві.

Богослужіння в абатстві Грімберген. Бельгія, 10 серпня 2025 року
«Я надзвичайно вражений народом України і тим, що вони роблять для своєї країни і Європи... Я християнин, і я хочу допомогти людям, які перебувають у скрутному становищі...

Мій дядько був учасником опору нацистському режиму й боровся в молодості проти диктаторів і проти всього, що обмежує свободу.

Тож для мене важливо було лишити в історії слід, що наша родина завжди хоче протистояти терору», – розповідає отець Карел Стаутемас, пастор Абатства, який у Грімбергені вважається обличчям допомоги Україні.

Отець Карел Стаутемас на службі в Абатстві Грімберген у Бельгії. 10 серпня 2025
Для святого отця все почалося зі скромної гуманітарної місії у березні 2022-го. Одна з вірянок, що давно живе в Бельгії, – українка родом з Чернігова.

Її батьки опинилися в облозі, й вона звернулася до Карела Стаутемаса з проханням доставити їм їжу й медикаменти.

Отець Карел Стаутемас із Абатства Грімберген повернувся зі своєї першої поїздки до кордону з Україною. Бельгія, березень 2022 року
У небезпечну подорож отець Карел поїхав сам, не ставши ризикувати чужими життями. Назад повернувся із шістдесятьма біженцями в своєму автобусі, яких забрав на кордоні.

«Вони покинули свою країну, але водночас раділи, що потрапили в безпечне місце. Це був надзвичайно емоційний момент», – пригадує події трирічної давнини предстоятель монастиря Грімберген Ерік де Суттер.

Абатство Грімберген у Бельгії. 10 серпня 2025
Абатство шукало родини, які прихистять жінок і дітей, насамперед серед українців, що давно осіли в Бельгії. Не хотіли створювати для новоприбулих додаткового стресу мовними бар'єрами.

«Найкращий спосіб допомогти – це знайти когось, хто розуміє їхню рідну мову й культуру. Не відправляти людей у гетто – така допомога втрачає сенс», – каже отець Карел.

Отець Карел Стаутемас і українські біженці, яких він привіз до Бельгії. Грімберген, березень 2022 року
Скромна гуманітарна місія переросла в більш масштабні проєкти, які тривають донині. Європейці ділилися своїми речами й грошима.

Заробляв і жертвував їх і сам монастир із майже тисячолітньою традицією пивоваріння. Пиво Грімберген відоме далеко за межами Бельгії.

А монахи, які його варять, разом зі скаутами абатства, за час повномасштабної війни зібрали для України пів мільйона євро.

Отець Карел (на фото зліва) й отець Рене у пивоварні Абатства Грімберген. Бельгія, 2018 рік
Абатство возило чернігівських школярів на відпочинок до Бельгії. Міняло вікна в тамтешніх навчальних закладах, пошкоджених обстрілами. Допомагало з укриттями двом міським садочкам.

Дошкільнята одного з них, наприклад, нині перечікують тривоги, що почастішали, в комфортніших умовах. Завдяки скаутам із Грімбергена в них з'явилася вентиляційна система, нові меблі, туалетні кабіни.

В одній із міських шкіл зусиллями монаха торік з'явилося сучасне укриття. За словами директорки, учні більше не ховаються від обстрілів у суспідніх будівлях.

«Поки діти дійдуть [до укриття – ред.], поки вони назад дійдуть – нема коли вчитися. Нам дуже пощастило завдяки отцю Карелу, що він нам зробив такий внесок і ми встигли – знаєте, як ото кажуть – хороша ложка до обіду. Ми відкрилися до 1 вересня [2024 року -ред.]», – каже Людмила Величенко.

Отець Карел Стаутемас із Абатства Грімберген відвідує дитсадок №53 у Чернігові. Грудень 2024 року
Із Грімбергена до Чернігова регулярно вирушають вантажівки, під зав’язку забиті гуманітарною допомогою. Медзаклади отримали від бельгійських півтора десятка карет швидкої допомоги й найсучасніше медичне обладнання.

«Використовуємо кожен сантиметр простору. Тому всі карети швидкої були заповнені обладнанням. Коли отець Карел був у Чернігові, то бачився із лікарем, який показав маленьку дитину, врятовану завдяки нашій допомозі. Й ці маленькі ситуації дають нам енергію рухатися далі», – розповідає президент групи STAM у Грімбергені Барт ван Хумбеек.

Отець Карел Стаутемас і скаути Абатства Грімберген готуються до відправки карети швидкої допомоги на Чернігівщину. Бельгія, липень 2024 року
Отець Карел каже, що надсилають насамперед те, на що є запит. Від пакунків із їжею до складної медичної техніки.

«Їжу й медикаменти направляємо, якщо потрібні. Замовили ліжка – значить, купуємо ліжка. Треба щось інше – шукаємо. Головне – швидко»

Абатство Грімберген у Бельгії. 10 серпня 2025
Священнослужитель визнає, що є втома від війни і бажання допомагати на четвертому році притуплюється. Негативну роль, каже, відіграють і скандали, що псують репутацію України. Приміром, довкола її антикорупційних органів.

«Це також може бути причиною, чому люди скажуть: «Більше не потрібно давати гроші Україні». І це шкода... Мені завжди було важливо, щоб кожен євро, який нам дають люди тут, потрапляв туди. І в правильні руки!»

Волонтери готуються розвантажити фуру з гуманітарною допомогою з Грімбергена. Чернігів, березень 2025 року
Священнослужитель сам тричі їздив до України – каже, важливо не лише отримувати звіти, а й на місці пересвідчуватися, що гроші витрачені за призначенням.

«Маю проконтролювати, що вікна вставлені і що все так, як ми хотіли... Ми працюємо з країною, яка змінюється й переходить від комунізму до свободи»

Абатство Грімберген, якому майже тисяча років, під час різних воєн тричі спалювали. Монахи щоразу його відновлювали.

Абатство Грімберген у Бельгії. 10 серпня 2025
І це ж саме їхні нинішні покоління готові робити для України під час і війни, й миру. По завершенню бойових дій планують допомагати з відбудовою далі.

Абатство Грімберген у Бельгії. 10 серпня 202
...наша мрія – створити там групу бойскаутів
Франс Байєнс

«Маємо в Чернігові конкретні цілі. Розбомблено лижну школу й школу водних видів спорту – спробуємо відновити.

А наша кінцева мета – радше мрія – створити там групу бойскаутів», – ділиться далекоглядними планами член групи STAM у Грімбергені Франс Байєнс.

  • За час повномасштабної війни абатство зібрало на допомогу Україні пів мільйона євро і проконтролювало їх використання.
    Зоряна Степаненко

    Міжнародна журналістка. З вересня 2021 року – кореспондентка Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») в Брюсселі. Готую прямі включення, сюжети й статті про ключові політичні події Євросоюзу і їхній вплив на світовий порядок денний.

    Раніше працювала журналісткою-міжнародницею у Росії, Євросоюзі й США на загальноукраїнському телеканалі. 

Проєкт Крим.Реалії

